L’Ajuntament de Salt ha aturat 133 desnonaments en onze mesos

L’Ajuntament de Salt ha aconseguit aturar 133 desnonaments des del principi d’aquest mandat i fins aquest mes de maig segons ha explicar l'Ajuntament en un comunicat. És a dir, en 11 mesos la feina de mediació de l’Oficina Local d’Habitatge (OLH), conjuntament amb el seguiment fet des de l’àrea de Serveis Socials, ha permès evitar el llançament d’aquestes famílies vulnerables, garantint així l’habitatge d’unes 450 persones que formaven part d’aquests nuclis familiars.

En la gran majoria de casos, es tractaven de pisos propietat de grans tenidors i fons voltor que, malgrat les dificultats sovint per tenir-hi una interlocució fluida, s’ha aconseguit forçar aquestes empreses a aturar el desnonament i, en algunes ocasions, poder tramitar un lloguer social. El tinent d’alcalde de Territori i responsable de les polítiques d’habitatge, Àlex Barceló, indica que “la intensa feina de negociació amb aquestes empreses i tot el seguiment que es fa des de l’Oficina Local d’Habitatge ha permès a totes aquestes famílies mantenir-se l’habitatge i guanyar temps perquè se segueixi treballant cas a cas per articular una solució més a llarg termini per a les famílies implicades per garantir-los un habitatge digne”.

La tasca del consistori no s’acaba un cop s’ha aturat el desnonament i aquest treball que es continua des de l’Oficina Local d’Habitatge i de l’àrea de Serveis Socials ha permès aconseguir 25 lloguers socials a famílies vulnerables que s’havien vist amenaçades per un desnonament. En els casos que es compleixen amb els requisits de la Llei Catalana de l’Habitatge però l’entitat es nega a oferir el lloguer social reglamentari s’activa el mecanisme de la Mesa d’Emergència, a través de la qual s’han pogut posar a disposició de famílies vulnerables de Salt una quinzena de pisos de la borsa municipal d’habitatge, que ha permès garantir l’allotjament a 52 persones.

Més lloguers de la borsa municipal

Des de l’Ajuntament de Salt, a través de la Gestora Urbanística NouSalt, es manté el compromís per fer créixer el nombre d’habitatges de la borsa municipal i en en els darrers mesos s’han pogut incorporar divuit habitatges més, amb la previsió que en el proper any i mig la xifra se’n puguin incorporar una vintena més. El compromís del govern en aquest mandat és doblar els lloguers que s’ofereixen des de l’Oficina Local d’Habitatge i que s’acostin cap als 200 al 2027. Això serà possible gràcies a la finalització de les obres a alguns pisos que precisaven de millores que s’estan executant i ultimant, així mateix com la possibilitat de poder oferir un lloguer a famílies que eren exllogaters o exhipotecats de l’habitatge on resideixen. Tot i això, encara quedaran una seixantena de pisos municipals en què se seguirà treballant per adequar-los i enllestint els tràmits necessaris perquè s’incorporin a la borsa d’habitatge i es puguin oferir lloguers a famílies, estudiants o persones grans de Salt.

En paral·lel, el consistori també compta amb la Borsa de Lloguer Social que dona l’opció als propietaris de pisos de Salt a incorporar el seu habitatge en aquesta borsa i poder obtenir diversos pisos que es puguin posar a disposció de la ciutadania. En aquesta borsa, hi ha en l’actualitat una quarantena de pisos de particulars que gestiona l’Ajuntament i que es mouen amb uns preus de lloguer d’entre 300 i 450 euros, segons les característiques de cada immoble. El tinent d’alcalde Àlex Barceló fa una crida “als propietaris de pisos a Salt fer la cessió de les gestió dels immobles a través d’aquesta borsa, ja que això els permet tenir un 50% de bonificació de l’IBI, comptar amb una assegurança multirisc i una assegurança de caució en cas d’impagament de fins a 6 mesos, compliment de la relació conractual i seguiment de bon ús de l’habitatge per part del llogater durant tota la vigència del contracte”.

L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, ha posat en relleu “les xifres demostren que treballem per facilitar l’accés a l’habitatge dels saltencs. Una feina silenciosa que fan des de l’Oficina Local d’Habitatge que té el seus fruits aturant desnonaments, però també seguint treballant per engruixir la xifra de pisos de la borsa pública d’habitatge, firmant lloguers a famílies, estudiants o persones grans o oferint pisos a través de la mesa d’emergència quan els requisits que preveu la llei es compleixen. Des del primer dia vam dir que l’habitatge era una prioritat per aquest govern i les xifres així ho corroboren. Tot i això, som conscients que cal seguir treballant i que queda molta feina per fer en matèria d’habitatge al municipi de Salt”.