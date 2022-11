L’encariment dels costos energètics ha provocat que la tèxtil Nysltar de Blanes faci aturades de producció. El gerent de la companyia, Alfons Cirera, explica que «estem passant un moment en el qual totes les circumstàncies ens han afectat» i des de la tèxtil han optat per «produir eficientment», és a dir, fan aturades de producció per posteriorment tornar a l’activitat.

«Preocupació» al comitè

Aquest divendres, el comitè d’empresa, format pels sindicats CCOO, UGT i DOMUM, ha emès un comunicat on afirma que la direcció de Nylstar havia anunciat a la plantilla la decisió d’aturar l’activitat mitjançant un correu electrònic, que va enviar aquest dimarts passat. Al mail, s’hi deia literalment que, un cop s’enllestissin «les comandes planificades», i d’acord amb els plans «d’eficiència productiva», la fàbrica s’aturaria i la maquinària no s’engegaria fins que «no s’acumulin les comandes suficients per planificar una marxa continuada».

Des del comitè expliquen que l’aturada generava «gran preocupació». A més, asseguren que la companyia tenia intenció d’enviar part de la producció de fil que s’havia fet a Polònia (a una antiga planta del grup Nylstar, ara propietat d’Antex) perquè s’acabi d’enllestir allà.

Els sindicats critiquen, a més, que des de principis d’any el 90% de la plantilla (formada per 83 persones) està immersa en un expedient de regulació temporal. L’ERO, que s’allarga fins al 31 de desembre, comporta que a hores d’ara la gran majoria dels treballadors s’estiguin a casa.

El comitè diu que l’aturada de producció podria ser «un frau» amb l’aplicació de l’ERO temporal, perquè s’estarien derivant «feines productives pròpies de Nylstar» cap a d’altres empreses. I mentrestant, la fàbrica de Blanes «manté en ERO els treballadors de la secció d’acabats, fent que l’administració assumeixi els seus salaris».

Posteriorment al comunicat del comitè, unes hores més tard, l’empresa ha anunciat als treballadors que la propera setmana hi haurà producció. S’espera que sigui dimarts i dimecres i que cada dia s’obri una secció diferent de la tèxtil.

El comitè considera que la tornada a la producció de cara a la pròxima setmana es deu al fet que «l’empresa s’ha replantejat la situació per les pressions mitjançant el comunicat». Tanmateix, el gerent de Nysltar defensa que «l’activitat no estava parada» i referma que l’aturada entra dins dels plans de la companyia per reduir la despesa energètica, ja que la rendibilitat de la seva activitat està en els «productes amb molt valor afegit».

Nylstar nega l’externalització

Alfons Cirera nega que Nylstar tingui intenció d’enviar part de la producció a Polònia, sinó que es tracta d’una comanda que ha fet un client. «Amb aquest tema han pixat fora de test», afirma. El gerent de la companyia considera que «no té cap sentit l’actitud» del comitè d’empresa i assegura que «sembla que vulguin tancar la fàbrica». Relata que amb el comunicat dels sindicats «fan que els clients agafin por». Des de la companyia exposen que, durant aquest any, han hagut d’assumir un sobrecost de les factures de llum i gas de 2,2 milions d’euros, cosa que l’ha portat a haver de redirigir l’estratègia de producció.

Durant l’assemblea d'aquest divendres, a més de decidir fer pública la situació que viu la companyia, els treballadors han decidit emprendre accions de protesta contra l’empresa, de moment aquestes seran aturades, malgrat que no descarten convocar mobilitzacions i publicar nous comunicats denunciant la situació a la tèxtil si les condicions no milloren.