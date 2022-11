El Departament de Territori posarà en marxa el pròxim 21 de novembre el servei de bus a demanda Clic.cat al Ripollès. S'ha començat amb 4 línies, que funcionaran de dilluns a divendres i que arribaran a 12 pobles. La iniciativa millorarà la connexió entre Camprodon i Beget o Ripoll i Vallfogona, entre d'altres. Les reserves s'han de fer a través de l'aplicació 'Nemi', disponible a IOS i Android, o per telèfon. A partir de l'any que ve, està previst que es posin en marxa 4 línies més per millorar les connexions amb la Vall de Ribes. El conseller de Territori, Juli Fernàndez, ha destacat la necessitat de fer arribar el transport públic «a tot arreu i per a tothom», raó per la qual cal que s'«adapti» a la realitat de cada zona del país.

La millora de les connexions terrestres al Ripollès era una llarga reivindicació i és la primera de les actuacions previstes a l'estudi de millora del transport públic per carretera a la zona. Concretament, les 4 línies que entren en funcionament són la línia R1 entre Camprodon i Setcases amb perllongacions a Llanars, La Roca, Tregurà i Abella; la Línia R2 entre Camprodon i Beget amb parada a Fontubí i Rocabruna; la Línia R3 entre Ripoll i Vallfogona del Ripollès i la Línia R4 entre Ripoll i la Farga de Bebié. El conseller de Territori, Juli Fernàndez, ha destacat el transport a demanda que s'instaurarà al Ripollès com molt més sostenible mediambientalment. Segons ha explicat, el transport a demanda té els recorreguts i els horaris establerts, però només es presta si hi ha reserves prèvies. D'aquesta manera, els vehicles i les rutes es poden ajustar a la demanda real, evitant recorreguts ineficients i emissions de CO₂. Per poder-lo utilitzar, els interessats s'han de donar d'alta a una aplicació mòbil, que és diferent segons l'empresa que fa la ruta. Des de l'aplicació es pot fer la reserva, veure en temps real la ubicació del vehicle, l'itinerari, el temps de recorregut o l'hora prevista d'arribada. Més enllà del mòbil, la reserva també es pot fer per via telefònica. La primera mesura d'un estudi La posada en marxa del servei Clic.cat al Ripollès és la primera de les actuacions previstes a l'Estudi de millores del transport públic del Ripollès, elaborat entre el Departament de Territori, el Consell Comarcal del Ripollès i els ajuntaments. El document analitza les necessitats i estableix iniciatives per oferir un «servei de transport públic adequat a la demanda, millorar l'accés als centres sanitaris i afavorir la connexió amb la capital de comarca i els municipis de referència». En aquest sentit, el document estableix unes altres 4 línies Clic.cat per millorar les connexions amb la Vall de Ribes. L'estudi també preveu la prolongació fins a l'hospital d'Olot i l'augment d'expedicions els caps de setmana i festius de les línies d'autobús Ripoll – Olot i Camprodon-Olot. A més, preveu l'augment d'expedicions i el perllongament fins a Ripoll de la línia exprés.cat e1 Girona-Olot. Aquest conjunt de millores dels serveis de transport per carretera es preveu que es puguin anar implantant durant el 2023. Són actuacions que es complementen amb els treballs per a la integració completa del Ripollès al sistema tarifari integrat de l'ATM de Barcelona, amb la incorporació al sistema T-Mobilitat. El Ripollès està actualment integrat parcialment amb packs de 10 viatges de les empreses operadores i la T-Casual d'1 zona. Una comissió de seguiment es reunirà cada quatre mesos per valorar i detectat noves necessitats. El Ripollès és una comarca amb 19 municipis i 25.500 habitants. El nombre més gran de desplaçaments en dies feiners es produeixen dins de la mateixa comarca, amb un total de 134.450 viatges al dia, que correspon al 89% del total. D'altra banda, un total de 17.000 desplaçaments en dies feiners es produeixen cap a fora la comarca, principalment Osona, Garrotxa i Barcelonès. Més de 58.000 usuaris Amb la implantació al Ripollès, el Clic.cat ja disposa de 19 línies que donen servei a 8 comarques. Els primers Clic.cat es van posar en marxa el desembre de 2019 al Gironès i al Pla de l'Estany. Des d'aleshores i fins aquest setembre, el servei Clic.cat ha transportat un total de 58.349 persones. L'objectiu de la conselleria de Territori és anar digitalitzant i transformant en Clic.cat tota la xarxa de transport a demanda de la Generalitat, que actualment disposa de 240 línies que arriben a 751 municipis.