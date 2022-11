La guerra a Ucraïna dispara un 52% el benefici de les grans energètiques

Les grans energètiques estan aprofitant el bon moment. Repsol, Endesa, Naturgy, Cepsa i Iberdrola han aconseguit un benefici conjunt de 9.572 milions en conjunt en els nou primers mesos de l’any, una xifra un 52% superior a la del mateix període del 2021. Amb la recessió a l’horitzó i la inflació en màxims, aquestes companyies disparen els seus resultats a causa d’uns preus de l’energia esperonats per l’efecte de la guerra a Ucraïna. «El negoci aquest any ha estat molt positiu. Els costos de la matèria primera amb què treballen aquestes empreses està disparat pel conflicte i l’han repercutit en els consumidors, i per això els seus ingressos s’han multiplicat», exposa Darío García, analista de XTB.

«El preu del gas està altíssim, tot i que ara està limitat. Estem veient preus que són sis o set vegades superiors als que hi havia l’any passat», explica Fernando Dávila, CEO i fundador de Crowmie, plataforma d’inversió per a projectes d’energies renovables. En aquesta selecció de grans companyies energètiques no s’ha inclòs Acciona Renovables a falta dels resultats actualitzats fins al setembre. Però els seus resultats durant els sis primers mesos de l’any han tingut una evolució similar a la resta: va guanyar 201 milions, un 35,6% més.

El sector bancari i les energètiques en són els grans protagonistes. I això té el reflex principalment en els dividends, és a dir, la retribució dels accionistes. Repsol, després de la presentació de resultats, ja va anunciar que pagaria 0,70 euros a cada accionista el 2023, fet que suposa un 11% més, després d’aconseguir beneficis per valor de 3.222 milions d’euros entre el gener i el setembre. «Les energètiques són conscients que cal incentivar l’inversor. Han de ser companyies atractives i en això entra remunerar millor l’accionista, cosa que explica els anuncis d’ampliació de dividends que han realitzat algunes», desenvolupa Darío García.

També són bons temps per als que tinguin participacions a Iberdrola, ja que la companyia repartirà un dividend complementari de 0,18 euros per acció el gener de 2023, un 6% més que fa un any després d’anotar-se un benefici net de 3.104 milions en els nou primers mesos del 2022, un 29% més que l’any passat. A més, l’empresa ha informat la CNMV que espera uns beneficis per al conjunt de l’any que podrien arribar a ser d’entre 4.000 i 4.200 milions.

Per la seva banda, Endesa ha aconseguit un benefici net de 1.651 milions, fet que suposa augmentar en 192 milions el que va guanyar l’any anterior. Els ingressos també s’han disparat i l’energètica ha aconseguit facturar fins a 24.620 milions d’euros, un 73% per sobre de la seva activitat durant el mateix període del 2021. Per retribuir l’accionista, l’empresa té pensat pagar 1,44 euros per cada acció el 2022.

La següent energètica espanyola que més beneficis ha aconseguit en els nou primers mesos del 2022 és Naturgy. L’empresa va guanyar 1.061 milions, fet que suposa un increment del 37% respecte el 2021. Aquests resultats s’han obtingut malgrat la pujada del preu de la compra de gas a Algèria. A més, els ingressos de la companyia han registrat un fort increment, fins al 85,5% fins al setembre, i han arribat als 27.011 milions. En base a l’entorn del mercat actual i les seves perspectives, Naturgy creu que l’ebitda del 2022 podria arribar als 4.800 milions d’euros. El pagament de dividends projectat per a aquest any és de 1,05 euros per cada acció.

L’última a sumar-se a la festa de resultats ha estat Cepsa, que fa uns dies feia públics uns guanys de 982 milions entre gener i setembre, cosa que representa un 97% més respecte el mateix període de l’exercici passat i que contrasta amb les pèrdues que van llastar el grup el 2020, que van ser de 810 milions.

Xifra de negoci

A més dels beneficis i dividends, al tancament del setembre del 2022, la xifra de negoci de totes aquestes empreses s’ha incrementat. En el cas de Repsol fins a un 72,5% més, fins a 61.965 milions. Per sota hi ha Iberdrola, que incrementa la xifra de negoci en un 35,4%, fins als 37.903 milions d’euros. Per la seva banda, Naturgy n’ha aconseguit 27.011 i Endesa 24.620. Aquesta elevada facturació ha estat una de les banderes del Govern per vincular els impostos a energètiques als ingressos i no als beneficis.