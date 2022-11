El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) subvencionarà cinc projectes a les comarques gironines per a impulsar projectes singulars i innovadors que fomentin la maduresa tecnològica del vehicle elèctric i de pila de combustible i, així, facilitar la seva comercialització. Entre els cinc projectes seleccionats mobilitzaran uns 9 milions d’euros i està previst que generin més de 200 llocs de treball directes. El Ministeri ha fet incloure els projectes gironins en la primera convocatòria del Programa MOVES Singulars II, dotat amb 100 milions d’euros dels fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

Entre les iniciatives gironines, es subvencionen dos projectes de la figuerenca Rieju, que permetrà ampliar la gamma de productes de Rieju, amb un nou model elèctric inexistent i modernitzar l’estructura productiva.

Una de les idees consisteix en el desenvolupament a partir del disseny d’un nou Powertrain Elèctric per a transformar el model MRT que existeix actualment en un nou vehicle elèctric. A més, s’ha rebut ajuda per al disseny i desenvolupament d’un nou model de vehicle elèctric E-city en dues potències, una de 1,2 kW i una altra de 3 KW. La suma dels dos projectes rep una ajuda de prop de 1,3 milions d’euros i generarà més 90 llocs de treball directes.

També han rebut el suport del ministeri dues empreses d’autobusos d’Arbúcies. D’una banda una agrupació de Beulas amb QEV Technologies per al disseny d’un prototipus d’autocar elèctric de 12 metres per a ús interurbà per recorreguts de 280 quilòmetres diaris, habilitat per portar passatgers asseguts. De l’altra banda, Nogebus proposa el també el disseny i desenvolupament d’un vehicle elèctric que constarà amb un xassís rodant de 12m híbrid, el qual serà propulsat mitjançant una pila d’hidrogen i una bateria per a un autobús interurbà de 19 Tones de pes i amb una autonomia aproximada de 600 km.

Un sistema de tracció per bicis

Un últim projecte correspon a l’empresa de Navata, Niche Mobility. El seu primer producte es vendrà a fabricants de bicicletes. Niche proveirà el sistema de tracció complet perquè aquest sigui instal·lat en bicicletes urbanes, millorant l’experiència d’usuari, facilitant l’adopció del vehicle lleuger per a la mobilitat diària. El sistema elimina la necessitat del canvi de marxes i que permet frenada regenerativa. Aquest projecte preveu una inversió de 658.000 euros i generarà 18 llocs de treball de manera directa.

Indústria subvenciona dos projectes més

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme també ha donat conèixer el resultats de la línia d’ajudes a plans d’innovació i sostenibilitat en l’àmbit de la indústria manufacturera l’any 2022, dins del marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, de la qual s’han beneficiat 76 projectes, mobilitzant una inversió pública de 115 milions d’euros entre préstec i subvenció.

De l’import total aprovat, dos projectes gironines rebran inversió: d’una banda l’empresa Protein s.a., que pretén descarbonitzar el procés productiu i fabricació hidrolitzat de proteïna, i de l’altra, Boadas 1880, que inicia el pla per reduir el consum energètic en tot el procés i la maquinària.