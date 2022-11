El preu de la llum continua pujant a Espanya. En els últims mesos el preu del Mw/h ha aconseguit pics històrics. Un dels més elevats ha arribat a superar els 400 €/Mwh i les factures no deixen de pujar.

Amb uns preus que comencen a ser insostenibles per a molts espanyols, cada vegada són més els que busquen trucs que puguin ser útils per a reduir el consum. Apagar els electrodomèstics que no s'utilitzen, buscar les hores vall o reduir el consum de la llum són algunes de les pràctiques que ja s'estan posant en marxa en moltes llars.

Potser ja t'has arribat a plantejar si és millor estar constantment encenent o apagant les llums o si per contra, el que menys consumeix és deixar-les enceses durant una estona i per això avui t'expliquem quina de les dues opcions consumeix més i com afecta la teva factura.

La clau està en el tipus de bombeta que utilitzis en cada cas, i molt especialment del temps que tinguis la llum encesa. Les bombetes LED són les més duradores i eficients, per la qual cosa quan no siguis a l'habitació el millor és apagar-les, ja que la realitat de plantejar-se apagar un aparell o deixar-lo funcionant se centra en si el cost de tornar a encendre'l una altra vegada és major.

Si es tracta de bombetes fluorescents compactes (CFL), és important saber que tenen un pic de consum quan s'encenen, per la qual cosa si realment només aniràs un moment al bany, no et compensa apagar-les. Els experts recomanen que deixis aquest tipus de llums enceses si amb total seguretat tornaràs a utilitzar-les en menys de 15 minuts.

Quant a les bombetes tradicionals els experts no recomanen el seu ús. Si encara tens aquest tipus de bombetes a casa, el millor és que les canviïs per bombetes LED, i mentre no ho facis, apagar-les sempre que no les facis servir, ja que són molt poc eficients, especialment si les compares amb les altres.

Al marge de quan encendre i apagar les llums, el més recomanable en aquests moments és limitar el seu consum a l'estrictament necessari perquè el consum energètic i, per tant, econòmic, sigui el menor possible.