La consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha anunciat que el Govern ja «té a punt» l'impost als creuers, que entrarà en vigor el 2023 si s'aproven els pressupostos. El nou tribut estarà basat en el principi «qui més contamina, més paga» i, per tant, gravarà els grans vaixells que més emissions fan a les zones portuàries de Catalunya. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Jordà ha assegurat que el seu departament, juntament amb el d'Economia, ja tenen «molt avançat» el desplegament del nou impost i ha remarcat que en cap cas limitarà l'entrada de creuers. Així mateix, Jordà també ha anunciat que els comptes de l'any vinent preveuen mantenir congelades les tarifes de l'impost sobre les emissions de CO₂ dels vehicles de tracció mecànica.

La congelació de tarifes de l'impost sobre les emissions de CO₂ als vehicles de tracció mecànica és una de les mesures que va aprovar l'executiu per tal de pal·liar els efectes econòmics de la guerra a Ucraïna. En relació amb els impostos, Jordà també ha explicat que treballen en un tribut sobre les activitats econòmiques més contaminants, que no ha concretat quan preveuen posar-lo en marxa, tot i que la «vocació» és que sigui també el 2023. Sobre els pressupostos de la Generalitat per al 2023, Jordà ha detallat que el departament d'Acció Climàtica comptarà amb una partida «més gran» que en els comptes d'aquest any.