El Col·legi d’Advocats dels Pirineus Orientals i el Consell de l’Advocacia Catalana han signat un conveni d’adhesió al portal de recursos jurídics català Compendium.cat. Segons ha avançat Ràdio Arrels, els advocats de banda i banda de la frontera es van reunir aquest divendres amb l’objectiu «d’enfortir» les relacions i afavorir l’ús bilingüe del català i el castellà entre empreses i institucions. Per la seva banda, els advocats nord-catalans es comprometen a difondre aquest portal de recursos jurídics en català entre els seus associats i a la facultat de Dret de la Universitat de Perpinyà.

En aquest sentit, la iniciativa preveu incorporar al Compendium.cat models de redacció de contractes, especialment de dret mercantil i dret de les societats, que es podrien oferir als col·legiats en format bilingüe català-francès per a ser utilitzats en les relacions comercials o administratives entre empreses o institucions dels dos països. La signatura de l’acord va anar a càrrec del president del Consell de l’Advocacia Catalana, Joan Ramon Puig, i el degà del Col·legi d’Advocats dels Pirineus Orientals, Jacques Malavialle.

L’anunci de la creació del portal es va fer a finals de l’any passat quan divuit entitats i institucions catalanes i andorranes, sota el lideratge del Consell de l’Advocacia Catalana i el Departament de Justícia, van signar un conveni per fomentar l’ús del català a la justícia a través de la creació d’un portal de recursos de llenguatge jurídic català. Amb aquest acord ja són trenta les entitats i institucions catalanes, andorranes, valencianes, de les Illes Balears i del sud de França que participen en el Compendium.cat.

El portal Compendium.cat és conceptualment un motor de cerca que permet buscar i trobar informació en més de 800 recursos lingüístics, entre els quals hi ha manuals de redacció jurídica, apunts lingüístics sobre terminologia jurídica, diccionaris jurídics i manuals didàctics. El portal també inclou formularis judicials de diverses jurisdiccions, formularis per a l’arbitratge i mediació, societaris, escrits de tràmit i altres models de documents que s’hi van incorporant de forma progressiva. L’eina va adreçada majoritàriament a tres grans públics: els professionals del dret (advocats, notaris, procuradors, jutges, registradors, graduats socials, etc.), els professionals de la llengua (correctors, traductors, redactors, intèrprets) i el personal de les administracions públiques i privades que hagin de redactar documents.