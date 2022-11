Hi ha tres coses certes: que hem de pagar impostos, que les coses canvien i que estem de pas. Tots volem contribuir a fer una societat millor, i al mateix temps estalviar el màxim possible en el pagament d’impostos. Les lleis fiscals canvien, i en aquest moment i aquí sembla que la tendència és a pagar més. Sabem que deixarem aquest món, però no sabem quan.

Als nostres descendents els hi podem deixar moltes coses i cal fer planificació fiscal de quan i com fer-ho. L’impost que grava les herències a Catalunya pot arribar a ser del 38,4% en funció de patrimoni transmès, del preexistent i del grau de parentiu. Per evitar impostos una opció és establir el domicili fiscal a un territori fiscalment beneficiós, el domicili personal o el de l’empresa. Aquest és el plantejament de països com Andorra, amb fiscalitat «amigable», a la qual més d’un dels 14.763 catalans residents (2017) ha emigrat més de 183 dies a l’any per motius fiscals. Però la millor manera de planificar una herència lliure d’impostos és que el component de béns intangibles sigui alt. L’educació en coneixements (anglès inclòs tot i el Brexit, i altres idiomes), habilitats (treball en equip, creativitat....) i valors (esforç, responsabilitat, honestedat...) és una motxilla que els nostres continuadors portaran amb ells vagin on vagin, i que està lliure d’impostos de renda, patrimoni i successions. Aquest capital hereditari lliure d’impostos es crea amb educació formal (una de les decisions més molt importants de la vida és encertar l’escola a la qual es porta els fills), experiències i transmissió de valors. Els valors s’adquireixen sobretot a la infantesa. L’ADN marca molt, si bé no garanteix la transmissió de les capacitats ni voluntats; però l’entorn també. I les famílies empresàries responsables saben molt bé que un entorn familiar de comunicació oberta, de suport a l’emprenedoria i d’esforç també forma part del millor que poden deixar als seus continuadors. Fem tot el possible per deixar als nostres descendents una herència lliure d’impostos.