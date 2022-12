L'atur registrat puja 986 persones al novembre a Catalunya, un 0,28% més després de la caiguda rècord de l'octubre, segons les dades del Ministeri de Treball. Tot i l'increment, el nombre d'aturats és de 348.982, la xifra més baixa en aquest mes des del 2007. En comparació amb el novembre del 2021, hi ha 20.840 desocupats menys (-5,6%). Les afiliacions han pujat molt lleugerament (0,01%), amb 519 treballadors més. Amb aquesta variació tímida, les cotitzacions han crescut des del gener fins a assolir els més de 3.617.912 de treballadors, la xifra més alta en aquest mes de la sèrie històrica, disponible des del 2004. Tot i l'alentiment de la creació d'ocupació, si es compara amb l'any anterior, hi ha 103.408 empleats més (+2,94%).

Novembre és un mes tradicionalment negatiu pel mercat laboral perquè ja s'ha acabat completament la temporada turística i encara no ha començat la campanya de Nadal, amb només quatre excepcions des del 1996.

El mercat de treball s'ha comportat diferent a les demarcacions del país. La desocupació ha caigut lleugerament a Lleida, on ha disminuït un 0,79%; i a Barcelona (-0,12%). En canvi, ha crescut la desocupació a Girona (+2,02%) i a Tarragona (1,92%).

En l'onzè mes de l'any, Catalunya ha estat la tercera comunitat de l'Estat on més ha pujat l'atur en xifres absolutes, només superada per les Illes Balears (+1.587) i Castella i Lleó (+1.554). En canvi, el País Valencià és el territori que més dinamisme ha notat al novembre, amb un descens de 15.300 persones de l'atur.

L'ocupació es paralitza a l'Estat

Pel que fa al conjunt de l'Estat, l'atur ha registrat la segona reducció més intensa de la dècada en un mes on habitualment augmenta l'atur, per darrere de la del 2021. En concret, ha caigut en 33.512 desocupats, el que suposa un 1,15% menys que a l'octubre. El nombre d'aturats s'ha mantingut per sota del llindar dels tres milions i ha registrat una baixada del 9,47% en relació al novembre del 2021.

En relació a la creació d'ocupació, el nombre de treballadors que cotitzen a la Seguretat Social s'ha paralitzat al conjunt de l'Estat amb 155 afiliacions menys que a l'octubre i 531.273 més que els registres de l'any passat (+2,69%), segons les dades del Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social.

L'atur juvenil baixa

Les dones continuen sent majoria en les llistes dels serveis d'ocupació (57,4%), i s'han tornar a situar per sobre del llindar de les 200.000 aturades aquest mes (200.206). A les llistes d'aturats hi havia un 0,16% més de dones i un 0,44% més d'homes que a l'octubre. Així mateix, el pes dels joves de menys de 25 anys ha baixat i ha passat de 6,4% al 5,9%, amb 20.620 aturats.

Pel que fa al col·lectiu de treballadors estrangers, Catalunya ha tancat el mes amb 1.643 aturats, més que a l'octubre (+2,4%).

El sector serveis impulsa el creixement de l'atur

El creixement de l'atur català s'ha concentrat únicament en el sector serveis, que ha registrat 1.267 desocupats mes. En canvi, l'atur ha baixat a l'agricultura (-100 persones), a la construcció (-94 persones) i a la indústria (-71 persones).

Un 43% dels contractes són indefinits

Onze mesos després de l'entrada en vigor de la reforma laboral es noten els efectes en la contractació, amb menys signatures però més treballadors amb contracte indefinit, que representen el 43% del total, dos punts menys que a l'octubre. En aquesta categoria s'hi inclouen els treballadors fixos discontinus, que s'activen i es desactiven al llarg de l'any.

En aquest mes, doncs, s'han signat 219.901 contractes a Catalunya, 17.622 menys que a l'octubre (-7,42%). En comparació amb l'any passat, el total ha caigut en 62.571 firmes, el que es tradueix en un descens del 22,15%.

Durant el mes de novembre s'han formalitzat 95.412 contractes indefinits, el que representa un -12,29% menys que el mes anterior. Amb tot, en relació al novembre del 2021, la contractació indefinida es dispara un 95,40%, amb 46.584 signatures més. Seguint aquesta lògica, els contractes temporals han notat una caiguda del 47% en un any, amb 109.155 firmes menys.

6,6 milions de contractes indefinits a l'Estat

La tendència coincideix amb el conjunt de l'Estat, on s'han signat 1.424.283 contractes, dels quals 615.236 (43,1%) han estat indefinits. En l'acumulat de l'any, a Espanya s'han signat 6,6 milions de contractes indefinits, un 238% més que el 2021. En canvi, els temporals han sigut 10,6 milions, un 33,03% menys.

Segons el ministeri de Seguretat Social, en aquest mes s'aprecia més estabilitat al mercat laboral perquè s'han reduït en 3 milions els afiliats amb contractes de menys de 30 dies i s'han incrementat 49 dies la durada mitjana del total dels contractes en comparació amb 2019.

Pugen els ERTO

D'altra banda, el nombre de treballadors catalans amb la feina suspesa en un ERTO s'ha duplicat, passant de 3.631 a 6.779 treballadors, dels quals 225 s'acullen al mecanisme especial per les agències de viatges.