«Tenim més projectes fora de Catalunya que dins per la lentitud de l’administració»

L’excessiva burocràcia i normativa associada a la implantació de les energies renovables a Catalunya va estar un dels temes principals durant la Jornada dels Economistes 2022 de Girona que es va celebrar ahir al Palau de Congressos de Girona. «Tenim més projectes fora de Catalunya que dins de Catalunya per la lentitud de l’administració», va assegurar Eduard Quintana, integrant de l’equip de mercat elèctric de Som Energia.

Pau Vila Garcia, gerent de LC Paper, va explicar que a la seva empresa porten intentant posar plaques des de 2015. En primer lloc, al taulat, però se’ls va denegar el permís. Posteriorment en un terreny, on finalment han rebut l’autorització, però no ha estat fins aquest 2022, set anys després d’iniciar els tràmits.

De fet, a l’inici de l’acte, l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va afirmar que a Catalunya «estem molt enrere en la implementació d’energia renovable». «Molt difícilment construirem un estat del benestar potent si abans no hem generat recursos. L’única manera de generar recursos és a través les empreses i les economies», va exposar l’alcaldessa. Per aquest motiu, Madrenas considera que «és important que l’administració defensem la generació de riquesa, perquè si no no podrem dur a terme altres tipus de polítiques».

La jornada, sota el lema «Els reptes per a la sostenibilitat de l’economia catalana», va servir perquè quatre empreses de les comarques gironines presentessin els seus projectes en sostenibilitat. En primer lloc, Sílvia Domènech, directora general adjunta de La Fageda, va explicar com han concretat el seu compromís social durant més de quaranta anys. Seguidament, Pau Vila, gerent de LC Paper, va presentar les estratègies per descarbonitzar la gran indústria que han impulsat des l’empresa familiar garrotxina que pretén diferenciar-se en la sostenibilitat en la fabricació de paper.

Pau Xifra, director de transformació i membre del Consell d’Administració de Comexi Group, es va centrar en les accions de sostenibilitat que impulsen en el món del packaging. Finalment, Eduard Quintana, de Som Energia, va explicar el sistema de model energètic participat de la cooperativa d’energia verda.

Entrega de premis

A més, durant la Jornada dels Economistes també es van lliurar dos premis. El Premi de Reconeixement a l’Economista d’Empresa 2022 va ser per a Ricard Meléndez, consultor en finances empresarials, actuacions judicials i administració concursal. D’altra banda, el Premi de Reconeixement al Despatx Professional 2022 a Girona va ser atorgat a Calders Economistes, despatx de segona generació fundat l’any 1979.