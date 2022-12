«Airbnb va contractar massa abans de la pandèmia. Ara creix de manera disciplinada»

La companyia es va fundar el 2008 pels problemes que va tenir per pagar el lloguer juntament amb els seus socis. Ara, moltes persones es veuen en aquesta situació per la crisi.

Sí, fa 14 anys, quan vam iniciar l’empresa, Brian Chesky, Joe Gebbia i jo lluitàvem per pagar el lloguer. Ara, un terç dels amfitrions a Espanya ens diuen que l’hostalatge els ajuda a pagar l’augment del cost de la vida. La meitat d’aquestes persones, que els ajuda a pagar el seu habitatge. És un gran negoci per als nostres amfitrions i crec que també està portant tota una nova onada de gent a la plataforma. L’hoste típic a Espanya ingressa actualment prop de 3.700 euros anuals, equivalent a dos mesos de salari addicional.

Com va viure la pandèmia l’empresa?

Vam haver de passar per una transició molt difícil, perquè els nostres ingressos van caure un 80% en un lapse de poques setmanes. Vam prendre una decisió complicada i vam acomiadar prop del 20% del nostre personal. Un percentatge que suposa unes 1.800 persones. Després de la retallada, Airbnb ha experimentat un gran creixement i fortalesa. I, de nou, hem tingut uns resultats rècord en el tercer trimestre. Estem en un posició molt bona.

Les grans tecnològiques veuen caigudes en borsa i retallen les seves plantilles per l’entorn macroeconòmic. L’últim any, Airbnb ha perdut més del 40% del valor de les seves accions. Hi podria tornar a haver retallades a l’empresa?

No esperem que hi hagi acomiadaments i continuem contractant ara que estem creixent de manera molt disciplinada. Vam aprendre una lliçó al començament de la pandèmia, com moltes altres empreses l’estan aprenent ara. Després d’una dècada de creixement i temps de prosperitat, amb accés als diners fàcils, havia sigut molt senzill contractar un munt de gent. Francament, massa gent. I per això vam haver de fer aquesta correcció fa diversos anys. Però vam aprendre i continuem creixent de manera molt sostenible. Aproximadament, un 8% de creixement anual en nombre d’empleats. A més, no hem vist que els efectes de la guerra a Ucraïna hagin afectat els nostres resultats financers.

L’empresa té un braç filantròpic que ha arribat fins a Ucraïna.

Hem allotjat més de 1.000 refugiats allà durant els primers sis mesos de guerra gràcies als nostres amfitrions, que han obert casa seva gratis o a un preu reduït.

La Comissió Europea vol que les plataformes de lloguer turístic en línia siguin més transparents. Airbnb prendrà mesures?

La proposta de la Comissió Europea està alineada amb iniciatives ja implantades a Airbnb. Si es miren els 200 mercats més importants del món als quals opera Airbnb, el 90% tenen regulacions de lloguer a curt termini. I estem molt compromesos amb la idea de treballar estretament amb els seus governs. Per exemple, fa dos anys, vam treure el City Portal perquè els governs tinguin accés a les dades i puguin abordar problemàtiques com el soroll, les molèsties, etc. També hem treballat molt estretament amb la UE, compartint dades perquè els reguladors tinguin total claredat sobre on s’allotgen els turistes per regió.

Què opina sobre aquestes regulacions per controlar l’ús de pisos turístics de curta durada a ciutats com Barcelona?

Respectem i avalem que les ciutats tinguin els seus propis punts de vista sobre com volen regular aquesta activitat. La nostra posició és que aquestes normes han de ser justes, proporcionades i equilibrades. L’habitatge, l’assequibilitat i el turisme massiu són grans temes a Espanya, però també sabem que molta gent depèn d’això per arribar a final de mes. Hem vist que a moltes ciutats s’ha arribat a un equilibri i creiem que es pot. Hi ha, per descomptat, límits i ens considerem part de la solució a alguns d’aquests reptes. Ens esforcem molt per desenvolupar les capacitats per dispersar el turisme, per exemple.

Els preus del lloguer són especialment alts per la baixa oferta d’habitatge. La companyia pot ser part de la solució?

Crec que el que hem vist durant la pandèmia, i fins i tot fa més temps, és que hi ha un munt de forces que impacten en el preu de l’habitatge. I no crec que Airbnb sigui un impulsor significatiu d’aquests canvis. Durant la pandèmia de covid hi va haver un temps en què el turisme se’n va anar de les ciutats i els preus de l’habitatge van pujar molt per altres motius.

Airbnb està en renovació constant. Serà possible reservar vols sense sortir de la plataforma a curt o mig termini?.

No en un futur pròxim. Al principi de la pandèmia havíem estat treballant en una cosa així, però no teníem els recursos en aquell moment per perseguir-ho ni una tesi de com diferenciar-nos en relació amb els vols. Ens vam adonar que havíem d’estar més centrats en el negoci principal. Encara hi ha moltes oportunitats i feina per fer.

I a llarg termini?

Tot és possible. Hem fet molt en un període curt de temps i estic segur que aconseguirem moltes més coses.

Quines són les noves tendències en viatges?

La pandèmia va augmentar el treball a distància, que va impulsar, per part seva, canvis en la manera en què la gent viatja i viu. Una categoria que s’ha disparat és la de les estades de llarga durada, de 28 dies o més. Han crescut un 160% des del començament de la pandèmia i ara representen el 20% de les nits reservades a Europa.

El turisme tornarà a ser el que era abans?

No, ha canviat per sempre. Crec que la part més important dels canvis és aquesta possibilitat de treballar a distància que molta gent té ara i que es mantindrà. Això implica que es pugui viatjar més espontàniament, a més llocs i en períodes més llargs.

Com s’adapta l’empresa a les tendències canviants del mercat turístic?.

D’una banda, tenim gran quantitat de tipus de llars arreu del món. Són a les ciutats i a les zones rurals, i realment hi ha una cosa diferent per a cada una. Així que, com que el comportament dels consumidors va canviar ràpidament, vam trobar fàcilment el tipus d’allotjament i d’experiència que la gent estava buscant. També hem intentat assegurar-nos de crear innovacions que satisfan la demanda variable.

Quin lloc ocupa Espanya en l’estratègia de negoci d’Airbnb?

Espanya és un destí molt popular dins d’Europa i no es tracta només de les ciutats. Té moltes costes i hem treballat molt estretament amb les Illes Canàries per atraure nòmades digitals, per exemple. També es treballa amb governs locals de Màlaga.