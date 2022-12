Per fer front als alts preus dels fertilitzants

El ministre espanyol d’Agricultura va demanar a la Comissió Europea (CE) solucions alternatives a les ajudes d’Estat i la reserva de crisi dotada de 450 milions d’euros a l’any per fer front als problemes de l’escassetat i els alts preus dels fertilitzants, en un context marcat per la invasió russa d’Ucraïna.

Va recordar que a finals d’octubre la Comissió Europea va adoptar canvis en el marc temporal d’ajudes d’Estat vigent des del començament de la guerra d’Ucraïna per permetre atorgar fins a 250 euros a les empreses del sector agrícola.

El 9 de novembre, l’executiu comunitari va presentar un document amb un conjunt de mesures per ajudar els productors a fer front a l’alça de preus dels fertilitzants i intentar reduir la dependència de les importacions, en el context de l’escassetat i l’encariment com a conseqüència de la guerra a Ucraïna.

En aquest sentit, Espanya planteja que cal obrir noves opcions en el camí cap a l’autonomia alimentària i, sens dubte, la sobirania en matèria de fertilitzants.

La Unió Europea no podrà garantir la seva autonomia alimentària sense els fertilitzants i el ministre d’Agricultura, Luis Planas, va fer una crida a explorar «noves vies de fertilització» com l’ús de fems i purins o cultius amb més valor de nutrients, com les lleguminoses. Segur que a curt termini, cal millorar les tècniques de fertilització i, sobretot, l’assessorament als agricultors en matèria de fertilització.