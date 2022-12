Un projecte gironí «millora» la qualitat de vida dels pacients d’esclerosi múltiple

Millorar la qualitat de vida dels pacients amb esclerosi múltiple, aquest és l’objectiu de Tensor Medical, un spin-off de l’Institut de recerca en Visió per Computador i Robòtica (VICOROB) de la Universitat de Girona i de l’hospital Vall d’Hebron de Barcelona. Aquest projecte pretén transformar el procediment clínic que s’utilitza per avaluar l’eficàcia dels tractaments subministrats als pacients amb esclerosis múltiple i ho fa a través de la intel·ligència artificial.

Actualment, el procés més comú per avaluar l’eficàcia del tractament que es prescriu a cada pacient és l’anàlisi periòdica de la presència d’activitat inflamatòria en les imatges del cervell obtingudes mitjançant una ressonància magnètica. Avui en dia aquesta detecció l’efectua un metge de manera totalment visual, la qual cosa dificulta de manera significativa la capacitat dels facultatius per detectar quan la malaltia està activa i, per tant, poder assegurar si el tractament està funcionant. Un fet que té una repercussió directa en la gestió terapèutica i la qualitat de vida dels pacients. Tensor Medical, a través d’un software, ajuda als professionals a detectar de forma més acurada les lesions i, així, reduir el marge d’error durant el procés de monitoratge de la malaltia.

Els emprenedors d’aquest spin-off són dos banyolins, en Sergi Valverde i en Roger Bramon, doctors en intel·ligència artificial i imatge mèdica per la Universitat de Girona, acompanyats de quatre professionals més, entre ells el doctor Àlex Rovira, cap de Neuroradiologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

Proves en sis hospitals

El projecte es va iniciar el juliol de 2020, en plena pandèmia, i, actualment, Tensor Medical ja està en fase de proves en sis hospitals de referència en el tractament de l’esclerosi múltiple, com l’hospital Trueta de Girona, el Vall d’Hebron de Barcelona, el Ramón y Cajal de Madrid o el VU University Medical Center d’Amsterdam. «Les proves en aquests hospitals confirmen que la tecnologia desenvolupada està demostrant que pot tenir un paper determinant ajudant als clínics a millorar la cura dels seus pacients i la seva qualitat de vida», afirma Sergi Valverde, un dels cofundadors.

Segons detallen des de Tensor Medical, l’aplicació de la seva solució pot millorar fins a un 87% la capacitat dels facultatius per detectar els casos en els quals el tractament actual no està funcionant. Valverde assegura que reduir el marge d’error a l’hora d’identificar si el tractament està funcionant suposa «menys recaigudes, menys episodis, que els pacients tinguin una qualitat de vida raonable i alhora un descens dels costos sanitaris».

Tensor Medical es troba en procés per certificar el seu software com a dispositiu mèdic a Europa i als Estats Units. La intenció és finalitzar aquest procés a l’estiu de l’any que ve. «És un projecte d’abast internacional, nosaltres volem convertir-nos en el protocol estàndard», explica Valverde.

«L’aplicació d’aquesta solució als hospitals permetrà als clínics detectar de forma precoç l’activitat inflamatòria en els pacients, avançant-se en la presa de decisions i obtenint un tractament més personalitzat i eficaç per cada pacient», exposa Lluís Ramió-Torrentà, cap de neurologia de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona.

L’esclerosi múltiple és la malaltia neurodegenerativa que més adults joves afecta al món. Només a Catalunya, hi ha més de 9.000 pacients, i aquest número s’incrementa fins a pràcticament uns tres milions de persones en tot el món. Donada la joventut dels pacients i que la malaltia actualment no té cura, diagnosticar-la l’abans possible i sobretot començar un tractament farmacològic que permeti alentir la progressió de la malaltia és essencial per millorar la qualitat de vida dels pacients.