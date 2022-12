Squadra PizzaLab, la marca gironina de pizzes quadrades, ha estrenat un nou local de 170 metres quadrats a Barcelona, ubicat a la Via Augusta. Amb aquest pla d'expansió, l'empresa té previst crear 20 nous llocs de feina.

Gran part del treball estarà coordinat gràcies a MyChefTool, empresa tecnològica amb seu a Santa Coloma de Farners, que ha automatitzat tot el procés de comanda, preparació, finalització i lliurament.

El software desenvolupat per MyChefTool permet gestionar el negoci de restauració des de qualsevol lloc, unifica totes les àrees de negoci, rep les comandes a la cuina immediatament, fa compres directes de productes i fa cobraments ràpids des d'una única aplicació. A més, expliquen que permet atreure nous clients en les plataformes de delivery. En el cas d'Squadra PIzzLab, per exemple, han integrat les comandes per Glovo perquè arribin directament a la cuina. A més han creat un sistema perquè ni els clients ni la mateixa pizzeria hagin d'utilitzar diners en efectiu. Així, un gran QR a l'establiment permet que es faci el pagament amb Bizum en el mateix local.

Squadra PizzaLab ha invertit 300.000 euros per impulsar el nou restaurant, que comptarà amb una cuina per absorbir grans volums de comandes a la planta baixa i al primer pis una zona de menjador. Amb aquesta nova obertura l'empresa preveu assolir una facturació d'1,8 milions d'euros. El primer restaurant al carrer Bisbe Lorenzana 46 de Girona va obrir el novembre del 2020, disposa d'una plantilla de 10 treballadors i treu cada hora 50 pizzes del forn. El passat mes de juliol van obrir un nou local a la Cerdanya i, a mitjà termini, tenen previst obrir-ne, com a mínim, sis locals en diferents ubicacions.