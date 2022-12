Transgourmet Ibèrica, líder en el sector de la distribució alimentària, ha arribat a un acord per comprar a la firma d’inversió sueca Sagax Real State els locals de la meitat dels seus centres Gros Mercat, la seva ensenya de cash&carry. Es tracta d'un total de 35 Gros Mercat històrics de la companyia que fins ara Transgourmet ocupava com a arrendatari. D'aquesta manera, es convertirà en la propietària d'aquests establiments, que es troben a Catalunya, la Comunitat Valenciana, Regió de Múrcia, Illes Balears, Illes Canàries, Comunitat de Madrid, Castella i Lleó, La Rioja, País Basc i Andalusia. Aquesta compra s'afegeix a la dels Gros Mercat de Manresa i de Vinarós que també s'ha fet aquest any.

En total, la companyia serà la propietària de 37 dels 70 Gros Mercat que ostenta. L'adquisició, asseguren en un comunicat, representa una "aposta" de futur de Transgourmet per la continuïtat del seu negoci a Espanya, que té en els Gros Mercat un dels seus eixos estratègics. En la mateixa línia, Transgourmet duu a terme un programa d'inversions als seus centres Gros Mercat en el marc del seu pla estratègic, amb l'objectiu de renovar per complet el concepte de cash&carry. Així, en el darrer any s'ha executat la renovació integral de sis Gros Mercat, s’han reformat totalment 11 mercats de frescos i s'ha fet l'actualització i reimplantació de tretze Gros Mercat més. A aquestes inversions s'hi afegeix un ambiciós pla de sostenibilitat, que inclou com a projecte principal la instal·lació a 36 Gros Mercat de 32.600 metres quadrats de panells solars per a autoconsum. A més, Transgourmet està implantant altres mesures que afavoreixen la reducció del consum elèctric i la millora de l'eficiència de les instal·lacions. Entre elles, destaca el canvi d'il·luminació al sistema led, l'aplicació de tecnologia refrigerant lliure d'emissions de CO2, sense afectació al medi ambient, i la renovació dels equips per d'altres de menor consum. Transgourmet Ibèrica, propietat del grup suís Transgourmet, compta amb sis plataformes de distribució repartides per tot Espanya i és referent en el sector amb Gros Mercat, la seva ensenya de cash&carry —que comprèn 70 centres con 24 gasolineres Gm Oil—, i la divisió de Food Service. L'empresa també compta amb prop de 800 supermercats franquiciats amb les ensenyes Suma, Proxim i SPAR, i amb més de 2.000 clients independents.