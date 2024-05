Salvador Vergés fa una crida per votar "l'única llista independentista que pot guanyar les eleccions"

El cap de llista de Puigdemont per Catalunya Junts+, Salvador Vergés, ha demanat aquest dimarts al vespre als assistents a l’acte electoral de Girona, que ha tingut lloc al Palau Firal, “un esforç extra per tal de mobilitzar els abstencionistes o indecisos, i animar-los a votar la candidatura del president Puigdemont, l’única llista independentista que pot guanyar les eleccions el proper 12 de maig davant el moment de transcendència històrica que viu el país”. “Ara és el moment de fer un vot de país. Qualsevol altre vot que no vagi a la llista de Junts+ que lidera el president Puigdemont pot fer entrar l’Estat al Govern de la Generalitat”, ha detallat el candidat.

Durant la seva intervenció, Vergés s’ha referit al “bon govern que necessita el país”, com la reducció de la burocràcia, l’enfortiment del català, acabar amb els barracons als centres educatius o l’impuls del Campus de Salut, “un projecte al qual el nou Govern donarà absoluta prioritat” perquè és “estratègic per a la demarcació de Girona, i garanteix quatre eixos: l’assistencial, el de recerca, la docència, amb plena coordinació amb la universitat, i també el de la innovació”. “La infraestructura va més enllà de l’obra en si, i que aconsegueix millores i un impacte positiu per al seu entorn”, ha indicat.

A l’acte hi ha intervingut la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, que ha recordat que el projecte de Junts+ “no contempla demanar permís a ningú, i menys a Madrid. La regeneració democràtica a Espanya no existeix i tot el que ha fet el PSOE els darrers mesos, amb el “no” inicial, ho ha fet forçat per Junts, per ningú més”.

Per la seva banda, la número 2 de la candidatura, Carme Renedo, ha destacat que esperava que arribés “el famós momentum, que algú reprengués la posició i presentés batalla. Crec que ara és el moment i estic convençuda que aquest algú és el president Puigdemont”.

El número 3 de la llista, Isaac Padrós, ha explicat que el seu cas és el d’una persona que “viu sense rendir-se i lluita contra les dificultats afegides. Ara és el moment de fer-ho com a país. Ara toca aixecar Catalunya”, ha subratllat.

També hi ha intervingut la presidenta de la Vegueria, i número 6 a la llista, Maria Àngels Planas, que ha recordat que el 2011, Puigdemont va liderar el canvi després de més de 30 anys de “grisor i tristesa socialista a la ciutat” de Girona i que ara, amb el mateix esperit, “hem d’aconseguir que el retorn del President sigui el del prestigi i bon govern que Catalunya i els catalans necessiten”. Planas ha afegit que els ajuntaments “són un puntal en la construcció nacional i ara ho tornaran a ser”.

Per la seva banda, la vicealcaldessa, Gemma Geis, s’ha referit a que els gironins necessiten “un govern que lideri amb ambició nacional. Només el vot per a Junts treballa per al nostre país i la qualitat de vida dels ciutadans”.