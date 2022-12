La Universitat de Girona (UdG) i l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) han creat Ecomemb, una empresa que es dedicarà a regenerar les membranes d'osmosis inversa que es fan servir per tractar l'aigua. Es tracta d'una tecnologia patentada que optimitza el procés de regeneració i condicionament de les membranes. El servei estarà enfocat a empreses i clients que utilitzen l'osmosis inversa per dessalinitzar aigua per al consum. Amb la tecnologia que ofereix Ecomemb permet estalviar-se un 60% del cost que implica canviar les membranes i utilitzar menys energia per filtrar l'aigua. L'empresa preveu un mercat objectiu de 100 milions d'euros anuals i actuarà a Europa, Orient Mitjà i el nord d'Àfrica.

La constitució d'Ecomemb s'ha formalitzat aquest dimarts al matí al Parc Científic i Tecnològic de la UdG. En l'acte hi ha assistit el rector de la UdG, Quim Salvi, el director de l'ICRA, Damià Barceló, i els socis fundadors de l'empresa, Raquel García, Joaquim Comas, Ignasi Rodríguez-Roda, Hèctor Monclús, Albert Galizia i Enric Monturiol. L'empresa arrencarà amb l'experiència d'haver instal·lat 300 membranes d'Ecomemb en unes deu instal·lacions industrials espanyoles. Es tracta de factories que es dediquen al tractament de lixiviats d'abocador, efluents secundaris d'aigües residuals urbanes, aigua de condensats i aigua salobre. La CEO de l'empresa, Raquel García, ha destacat que volen convertir-se "en el referent mundial de gestió sostenible de les membranes d'osmosi inversa". García considera que l'empresa potenciarà un "model de gestió circular" que evitarà llençar a l'abocador les membranes que encara tenen vida útil. De fet, des d'Ecomemb apunten que la tecnologia que ofereixen permet allargar almenys un 50% la vida útil de les membrades. Això fa que s'evitin les emissions de 85,5 kg de CO2 i 12 kg de plàstics per cada membrana rebutjada. L'empresa vol contribuir en el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les empreses a partir d'aquesta solució.