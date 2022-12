La firma d’hipoteques sobre habitatges, amb 756 operacions, va registrar el millor octubre des del 2009 a les comarques gironines, aquell any a Girona es van signar 1.138 hipoteques per habitatges a la província de Girona, segons les dades provisionals de l’Estadística d’Hipoteques de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Si es compara la xifra registrada aquest octubre amb la del mateix mes de l’any passat, la firma d’hipoteques per habitatges ha crescut un 13,68%. Respecte al setembre, però, aquest tipus d’operacions van caure a l’octubre un 14,02%, amb 106 operacions menys.

A les comarques gironines, des de gener fins a finals d’octubre, s’han signat 7.667 hipoteques sobre habitatges. L’any passat, fins a aquestes dates, es van registrar un total de 6.175 operacions, un 24,16% menys que aquest 2022.

A la demarcació de Girona, el capital prestat per a les hipoteques sobre habitatges va pujar fins als 114,69 milions d’euros, xifra que suposa un increment del 24,68% respecte al mateix mes del 2021. El capital subscrit aquest octubre situa l’import mitjà de cada préstec en 151.707 euros.

6.692 operacions a Catalunya

La firma d’hipoteques sobre habitatges va registrar el millor octubre des del 2010 a Catalunya, amb 6.692 operacions. Si es compara amb el mateix mes de l’any anterior, es tracta d’un augment del 13,3%. En relació amb el setembre (7.683), van caure un 12,9%. Al conjunt de l’Estat es van signar 41.022 hipoteques, un 13,5% més que el 2021, però un 7% menys que el mes passat. L’estadística de l’INE també constata que els préstecs hipotecaris a tipus fix continuen a la baixa a l’Estat i per segon cop tornen a caure del 70%. En concret, el 36% de les hipoteques signades al setembre van ser a tipus variable i el 64% a tipus fix.

A Catalunya, el capital prestat per a les hipoteques sobre habitatges va pujar fins als 1.121,2 milions d’euros, xifra que suposa un increment del 15,3% respecte al mateix mes del 2021 però un 13% menys que al setembre. Per tant, el capital mitjà per préstec es va situar en els 167.542,5 euros.

Per comunitats, la que registrar un major nombre d’hipoteques constituïdes sobre habitatges a l’octubre són Andalusia (8.116), seguida de la Comunitat de Madrid (7.984) i Catalunya (6.692).

Pel que fa als territoris on es presta més capital, Catalunya se situa en segon lloc amb 1.121,2 milions d’euros, superat per la Comunitat de Madrid, amb 1.762,8 milions d’euros i seguida d’Andalusia, amb 1.010,4 milions.

El lloguer un 8,7%més car

El preu del lloguer a Girona s’ha enfilat. Entre juliol i setembre el lloguer mitjà es va situar en 613,58 euros a les comarques gironines, un 8,7% més que el mateix trimestre de l’any anterior, segons les dades publicades per l’Institut Català del Sòl (INCASÒL). Fornells de la Selva, amb una mitjana de 1.056,33 euros, entra dins del llistat de municipis que van superar el llindar dels 1.000 euros per arrendament.

A Catalunya, entre juliol i setembre el lloguer mitjà es va situar en 805,69 euros, un 9,2% més que el mateix període de l’any passat (737,51 euros). A la capital catalana, el lloguer mitjà es va disparar fins als 1066,68 euros, un 14,4% més que el 2021 (932,31 euros). Entre juliol i setembre la mitjana dels arrendaments van créixer a totes les províncies catalanes. A Banda de Girona, es van situar en els 881,80 a Barcelona, un 9,4% més que el mateix trimestre de l’any anterior; 558,19 a Tarragona, un 12,5% més; i 466,64 a Lleida, un 4,7% més.

Pel que fa al nombre de contractes, entre juliol i setembre se’n van signar 37.992 a Catalunya, un 7,2% menys que els 40.934 del mateix període de l’any anterior.