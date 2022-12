Rieju, amb seu a Figueres, acabarà el 2022 amb una producció de més de 20.000 motos, una xifra que suposa un record dins de la companyia, que l’any 2006 va aconseguir la seva xifra màxima amb 19.000 motos produïdes. «Ha costat recuperar-se completament de la crisi de 2008», explica Jordi Riera, CEO de Rieju.

L’empresa gironina, que actualment té uns 120 treballadors, facturarà aquest any uns 50 milions d’euros, al voltant d’un 6% més que l’any passat, que va tancar l’exercici amb una facturació de 47 milions d’euros. Actualment, la companyia exporta el 85 per cent de la seva producció, la majoria a Europa. Països com França, Alemanya o Àustria són els mercats més importants per a l’empresa, per davant del mercat espanyol.

A més, en els darrers anys Rieju s’ha endinsat en el mercat sud-americà i australià. Ho ha fet a partir de la compra l’any 2020 del negoci d’enduro de Torrot Electric Europa, que comercialitzava les motos amb la marca GasGas. L’operació va incloure l’adquisició de la plataforma intel·lectual i industrial d’enduro. El 2017 Torrot va llançar la gamma de models 2T de 250 i 300 ccc EX, XC i GP i, el 2019 va treure el model Ranger. Des de llavors, la companyia va vendre’n 4.500 unitats a més de 50 països. Rieju és l’encarregada de fabricar aquests models d’enduro a la planta que té a Figueres i els va començar a distribuir amb la seva marca a partir del mateix any de la compra.

L’incendi a Vilamalla

Fa poc més d’un any, un incendi al polígon de Vilamalla va afectar una nau que Rieju tenia llogada. En aquest espai la companyia emmagatzemava material que va quedar afectat pel foc. «Va suposar un contratemps important, a més en aquell moment hi havia dificultats d’aprovisionament de mercat», relata Jordi Riera.

Un any després l’empresa ja està completament recuperada d’aquell problema. El CEO de la companyia explica que la nau no era propietat de l’empresa, Rieju la tenia llogada. L’estat amb el qual va quedar l’espai després de l’incendi va obligar la companyia a buscar una nova nau i va llogar un nou espai a la mateixa zona de Vilamalla.

Les motos elèctriques

Un dels reptes als quals la companyia preveu enfrontar-se durant els pròxims anys és l’adaptació del seu producte al mercat elèctric. La companyia de Figueres actualment té dos models de motos elèctriques, tanmateix, ara mateix no és un mercat important per a Rieju. «Encara és un mercat molt residual, existeix una reticència per part de l’usuari final que és el nostre consumidor principal», assegura el CEO de l’empresa gironina.

«Cal una adaptació de les infraestructures per acabar d’implementar l’ús d’aquest tipus de vehicles», explica Jordi Riera. La companyia, de moment, no s’estableix una data límit per adaptar el seu producte al mercat automobilístic elèctric, malgrat que preveuen fer-ho de manera progressiva en tots els seus models.

Actualment, el client més habitual en la compra d’aquest tipus de vehicles són les empreses de lliurament a domicili, explica el CEO de Rieju. A més, la companyia de Figueres ha venut unes 1.500 motos elèctriques a Correus que s’han repartit per tota Espanya. «Ells han estat els encarregats de fer la distribució, però entenc que estan a les ciutats més importants. Per exemple, a Girona hi ha al voltant d’una vintena», diu Jordi Riera.

La companyia espera introduir nous models al mercat durant els pròxims anys, no només de motos elèctriques. Amb aquests esperen poder augmentar la seva presència en alguns països, malgrat que l’empresa assegura que no hi ha cap intenció de crear o adquirir plantes de producció a l’estranger.