Malgrat la primera guerra a Europa en dues dècades, malgrat la inflació més elevada en 40 anys, malgrat els efectes residuals de la primera pandèmia en un segle, l'economia i el mercat de treball gironí s'han mostrat dinàmic al llarg dels últims dotze mesos. Segons les dades fetes públiques avui pel Ministeri de Treball, les comarques gironines compten amb 32.230 persones sense feina inscrites a les oficines de treball el que suposa un descens del 9,9% respecte a les xifres de tancament de 2021.

Del total d'aturats que hi ha a Girona, 22.839 formen part de l'àmbit de serveis (22 persones menys que el novembre), 3.566 a la indústria (19 menys), 2.796 a la construcció (7 menys) i 799 a l'agricultura (5 menys). També hi ha 2.230 persones sense una feina prèvia (43 menys que al novembre). Dins del nombre d'aturats gironins, 14.045 persones són homes i les 18.185 restants són dones.

Menys contractes

Tot i el descens en nombre d'aturats, els contractes a la demarcació han baixat durant el mes de desembre. En l'última mensualitat del 2022 s'han signat 15.157 contractes, un 20,1% menys que els que hi havia el novembre (-3.812). També són menys dels que es van firmar el desembre del 2021, concretament un 25,11% menys (-5.099).

De tots els contractes signats, una mica més de la meitat són temporals (8.747). Es tracta d0un 13,29% menys dels que es van signar durant el mes anterior però la diferència és molt més gran en comparació amb ara fa un any, quan hi havia el doble de contractes temporals. Aquest últim mes s'han signat 48,02% menys de contractes temporals (-8.080). Pel que fa als indefinits, durant el desembre s'han formalitzat 6.410 documents, un 27,99% menys que el novembre, però un 86,93% més que el mateix mes del 2021.

Un 0,6% menys d'afiliats

En línia amb la baixada de contractes, el nombre d'afiliacions a la demarcació també ha caigut en el desembre del 2022. Girona ha tancat l'any amb 335.337 afiliats a la Seguretat Social, un 0,6% menys dels que hi havia el novembre. Tot i així, la comparativa amb el desembre del 2021 és positiva, ja que hi ha 8.132 persones més afiliades, un 2,49%.

Durant el desembre s'han registrat 51 Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) de diferents empreses de Girona. Aquests expedients han afectat a 191 treballadors. De tots ells, la majoria estan afectats per una suspensió total de l'activitat (123) i els 68 restants formen part d'un ERTO de suspensió parcial.

Bones xifres a Catalunya i Espanya

Catalunya tanca el 2022 amb 346.338 aturats, la xifra més baixa en un desembre des del 2007 i amb 22.820 desocupats menys (-6,18%) que el 2021. L'atur ha baixat en 2.644 persones (-0,76%) en l'últim mes de l'any, després del petit repunt del novembre, segons les dades del Ministeri de Treball. El ritme de creació d'ocupació s'ha frenat lleugerament (-0,06%), amb 2.132 treballadors menys que al novembre. Amb tot, el total de cotitzacions és de 3.615.780 treballadors, la xifra més alta en aquest mes de la sèrie històrica, disponible des del 2004. Amb aquesta variació tímida, les afiliacions a la Seguretat Social han baixat després de tres mesos a l'alça. Si es compara amb l'any anterior, hi ha 96.649 empleats més (+2,75%).

En el 2022, Catalunya ha reduït l'atur a un ritme inferior a la mitjana estatal (-8,64%) i s'ha situat lluny de les comunitats amb més descensos les Illes Balears (-35,95%) o de la Comunitat de Madrid (-18,57%). A l'Estat, el nombre d'aturats s'ha mantingut per sota del llindar dels tres milions i ha registrat una baixada de l'1,52% en relació al novembre.

Espanya va tancar el 2022 amb un rècord d'ocupació. Un total de 20,29 milions de treballadors estan donats d'alta en la Seguretat Social, la major xifra de l'estadística disponible. Una foto positiva en el seu conjunt, però que deixa senyals preocupants quan entra en moviment. I és que el mercat laboral no ha aconseguit mantenir en la recta final de l'any el vigor amb el qual el va començar, exhaust com corredor de fons que suma pràcticament dos anys consecutius -des del funest esclat del covid al març del 2020- batent rècord rere rècord.

Pimec alerta de símptomes d'alentiment del mercat laboral

La patronal Pimec veu "claríssims símptomes d'alentiment" al mercat laboral, tot i la frenada de l'atur al desembre. Així ho ha defensat el secretari general de la patronal, Josep Ginesta, que ha remarcat que el descens interanual del 6,18% en l'últim mes del 2022 és inferior al d'altres anys. Tot i que la patronal ha indicat que la situació del mercat laboral ara per ara és positiva, ha avisat que "la resiliència no és un èxit". En aquesta línia, Ginesta ha recordat la xifra total d'aturats es troba lluny dels 244.000 desocupats del maig del 2007, el mínim a Catalunya des que es tenen dades. "Veiem el got mig ple", ha resumit el secretari general de Pimec.

La Cambra de Comerç de Barcelona ha assegurat que la reducció de l'atur al desembre "confirma la fortalesa" del mercat laboral durant el 2022. Així ho ha defensat l'entitat en un comunicat, on indica que la "qualitat" de l'ocupació "continua millorant" des de l'entrada en vigor de la reforma laboral. La Cambra també ha celebrat que els contactes indefinits hagin augmentat per quart més consecutiu, fins a representar el 80,5% del total els afiliats. "La reducció en la temporalitat laboral és un suport per a l'evolució de l'economia catalana", ha subratllat l'entitat.

CCOO i UGT destaquen el tancament "positiu" del mercat laboral el 2022

CCOO i UGT han destacat el tancament "positiu" del mercat laboral el 2022 després de l'aplicació de la reforma laboral. Els sindicats majoritaris han destacat que l'any s'ha acabat amb un 6,1% menys d'aturats que el 2021 tot i la inestabilitat econòmica, la forta inflació i la caiguda de la demanda i del consum "El mercat de treball continua sent capaç de generar ocupació, cada cop més estable", ha destacat CCOO, que ha indicat que 4 de cada 10 contractes signats al desembre han estat indefinits. Així mateix, des d'UGT han assegurat que malgrat la bona evolució de l’ocupació, encara hi ha molts treballadors que "es troben en situació de precarietat i amb salaris que no els permeten arribar a final de mes". Per aquest motiu, tots dos sindicats reclamen "increments salarials justos" i clàusules de revisió salarial en els convenis col·lectius per tal de mantenir el ritme positiu de millora del mercat de treball.

Torrent: Catalunya ha demostrat resiliència i fortalesa davant la incertesa

El conseller d'empresa i Treball, Roger Torrent, ha destacat aquest dimarts que el mercat de treball català "ha demostrat resiliència i fortalesa" en el recentment acabat 2022 davant de les incerteses de l'economia.

"Catalunya ha resistit i ha avançat en un context molt dur per l'increment dels preus. El 2021 va ser l'inici de la recuperació després de la pandèmia i el 2022 havia d'arribar la consolidació, però no podíem comptar amb l'impacte de la guerra. No obstant això, malgrat les dificultats, hem tancat el millor desembre des de 2007", ha dit Torrent.

Respecte a 2023, Torrent ha admès que la incertesa continua marcant l'economia, per la qual cosa creu que "seria precipitat i poc prudent fer prediccions a mitjà i llarg termini".