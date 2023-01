UGT reclama vigilar més el frau amb els treballadors fixos discontinus a les ETT

UGT de Catalunya ha reclamat a la Inspecció de Treball que reforci la vigilància sobre l’ús que facin les empreses de la figura del fix discontinu, emparada per la nova reforma laboral i que s’ha disparat en els últims mesos. «Hem de fer seguiment del fix discontinu», va anunciar el secretari general d’UGT de Catalunya, Camil Ros, ahir en roda de premsa. També va demanar prudència en relació amb la polèmica sorgida sobre aquesta figura i si maquilla o no les xifres actuals d’ocupació i atur i va afirmar que des de la central no tenen constància de problemes o irregularitats massives de moment amb aquest tipus de contracte.

Sí que va assenyalar que des de la seva organització estaran especialment atents a l’ús que les empreses de treball temporal (ETT) facin d’aquest contracte, que estava vetat per a aquestes companyies fins a la recent reforma laboral. La figura del fix discontinu -un empleat indefinit que treballa uns mesos a l’any i resta inactiu la resta- ha proliferat des de l’aprovació de la reforma laboral fa un any. A Catalunya, el 2019 es van signar un total de 41.155 contractes, mentre que el 2022 van ser 297.324; s’ha multiplicat per set. Així ho constaten les dades recopilades per la UGT. Una figura «clarament millor» que un contracte temporal, va destacar Ros, però que no té la mateixa estabilitat que un contracte indefinit.