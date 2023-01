Girona va tancar l’any amb un augment del nombre d’autònoms del 0,3%, concretament el passat mes de desembre hi havia 197 autònoms més que al mateix període de l’any 2021. Girona és la demarcació catalana amb millors xifres. De fet, Catalunya va perdre 1.117 autònoms durant el 2022, una caiguda del 0,2%, segons un estudi de l’Associació de Treballadors Autònoms (ATA). En concret, els treballadors autònoms van passar dels 558.654 el desembre del 2021, als 557.537 l’últim mes del 2022. La baixada de treballadors per compte propi a Catalunya va estar impulsada pel descens registrat a la demarcació de Lleida, on es van perdre 631 persones inscrites al règim especial de treballadors autònoms (RETA), un 1,7% menys. A Barcelona també van baixar, però en menor proporció –un 0,2%, fins a 716 persones-. A més de Girona, també van augmentar a Tarragona un 0,1% (33 persones).

Segons l’ATA, el 2022 va ser un «mal any» per l’afiliació d’autònoms, ja que es van perdre 1.204 autònoms, segons les últimes xifres publicades per la Seguretat Social. El president de l’ATA, Lorenzo Amor, ha assegurat que es tracta de la «pitjor xifra» en termes absoluts des del 2012, és a dir, de l’última dècada. Per comunitats, els autònoms només van pujar a Andalusia (+0,3%), les Illes Balears (+1,9%), el País Valencià (+0,6%), les Illes Canàries (+2,8%) i Madrid (+0,5%). Per contra, els descensos més pronunciats es van registrar a La Rioja (-1,9%), Castella i Lleó (-1,5%) i Galícia i Astúries (-1,4%, respectivament). La xifra de dones afiliades al règim d’autònoms es va incrementar un 0,6% i va sumar 7.816 treballadores per compte propi, fet que suposa 1.212.832 dels 3.324.046 del total d’Espanya. Per contra, la xifra d’homes autònoms es va ajustar un 0,4%, amb la pèrdua de 9.022, que van deixar la dada total a 2.11.214. Amor adverteix del comportament dels «tres sectors fonamentals», en què s’han registrat «les pitjors xifres». «És un desastre en comerç, hostaleria i indústria amb forta pèrdua d’autònoms a l’any», ha assegurat el president d’ATA. Les dades darrer dia reflecteixen una «important caiguda» del 2,6% al comerç, amb 19.699 autònoms menys en un any, fins als 752.535. A les activitats financeres, el descens registrat va ser de l’1,5%, amb 906 autònoms menys i 59.331 en total. A la indústria, es van destruir 2.810 llocs de treball autònoms, amb un total de treballadors en aquest règim de 212.820 persones, un 1,3% menys que l’any anterior. La pèrdua de llocs de treball a l’hostaleria i a l’agricultura va ser de l’1,1%, amb 3.367 llocs de treball menys a l’hostaleria i 2.810 autònoms menys a la indústria. El sector dels transports també va perdre afiliats al RETA el 2022, amb una baixada anual del -0,5%, fet que suposa 1.102 transportistes menys en un any. La tendència registrada a Catalunya va seguir la línia de la mitjana de l’Estat.