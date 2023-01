L’amic i company de Junta, Joan Casadevall, ens ha deixat. En Joan era únic, un home amb una forta personalitat que no deixava indiferent a ningú, a qui li agradava la confrontació d’idees i el debat. Com a amic, era fidel i generós com pocs, sempre s’hi podia comptar, d’ell no se’n podia dubtar.

Persona de principis i compromesa, es va implicar fermament i amb generositat des de la política i el món patronal, en la defensa del país i de l’empresa com a motor de la societat. Ha format part de la junta de la FOEG de manera molt activa des de fa més de 15 anys aportant, a més, la seva experiència i coneixements d’advocat a la nostra Patronal. Per això, a la Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG) ens deixa un gran buit, especialment en temes de comerç, pel que ha treballat intensament els últims anys, però ens deixa també una forta petjada que ens el farà present cada dia, mil detalls que ens faran pensar en ell. I Intentarem fer-ho a la seva manera, amb fortalesa, sense pena i brindant amb una bona copa de cava per la seva memòria. Només podem dir-te gràcies Joan, pel teu compromís amb la Patronal gironina, per defensar-la sense escletxes ni dubtes, per treballar-hi desinteressadament sense estalviar cap hora, però sobretot per la teva amistat. Descansa en pau, els teus amics i companys de la FOEG et trobarem a faltar.