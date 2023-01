El vicepresident de la Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG), Eduard Ayach; l’adjunt a la Direcció de l’Àrea d’Inclusió Social de la Fundació La Caixa, Francesc Ventura; i el coordinador d’Incorpora Girona, Roger Casero, ha donat a conèixer una aliança per a afavorir la inclusió laboral de col·lectius vulnerables en el marc del Programa Incorpora a Girona.

Concretament, la FOEG difondrà entre les organitzacions empresarials de Girona el contingut del Programa Incorpora de la Fundació La Caixa a aquelles empreses interessades a poder cobrir les seves vacants laborals en el marc del Programa Incorpora.

Francesc Ventura, ha manifestat que «la creació d’ocupació és una de les eines més potents per a la recuperació econòmica, però és determinant que aquestes oportunitats laborals també arribin a les persones més vulnerables».

Per la seva banda, el vicepresident de la FOEG ha destacat que «amb aquesta aliança sumem forces per treballar per a la integració laboral de les persones de Girona, acostant les necessitats socials i empresarials».

Finalment, Roger Casero ha afirmat que «s’ha de valorar l’excel·lent treball dels professionals de les diferents entitats, que orienten i acompanyen les persones en el desenvolupament de les seves competències socials i professionals, fan el seguiment les persones seleccionades per a assegurar l’adaptació al lloc de treball i ofereixen un servei àgil i de qualitat a les empreses».

Des del 2006, el Programa Incorpora promou a tota Espanya la contractació de col·lectius amb especials dificultats per a accedir a una ocupació, com persones amb discapacitat, joves en situació de vulnerabilitat, exreclusos o víctimes de violència de gènere, entre d’altres.