El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat un increment del 8% del salari mínim interprofessional (SMI) fins als 1.080 euros bruts al mes en 14 pagues. El govern espanyol ho ha acordat amb els sindicats, però la patronal s'ha despenjat un any més del pacte. "Amb això complim amb el compromís de legislatura de situar-lo en el 60% del salari mitjà a Espanya", ha reivindicat Sánchez aquest dimarts a la tarda en una compareixença al Senat. L'SMI és actualment de 1.000 euros. La pujada s'aplicarà de forma retroactiva des de l'1 de gener. L'increment de 80 euros mensuals se situa molt a prop de la xifra més elevada proposada pel comitè d'experts del Ministeri de Treball, que era de 1.082 euros al mes.

L'acord amb els sindicats s'ha desbloquejat aquest dimarts després d'una reunió d'última hora entre la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, i els secretaris generals de CCOO i UGT, Unai Sordo i Pepe Álvarez. Prèviament, el secretari d'Estat de Treball, Joaquín Pérez Rey, ja s'havia reunit amb membres d'ambdós sindicats. A la trobada no hi ha assistit cap membre de la patronal.

La CEOE va rebutjar participar en la trobada, però havia mantingut la seva proposta formulada al desembre d'augmentar l'SMI un 4% fins als 1.040 euros bruts mensuals en 14 pagues. Els sindicats reclamaven que aquest increment arribés als 1.100 euros.

El comitè d'experts del Ministeri de Treball havia plantejat quatre escenaris de pujada del salari mínim. La més baixa era de 46 euros i la més alta de 82. A més, el comitè va proposar també dos escenaris intermedis amb increments de 54 i 66 euros mensuals.

Díaz ha celebrat l'acord en una piulada a Twitter i ha afirmat que és "un dia molt important per als treballadors i treballadores" de l'estat espanyol. "Gràcies a l'acord amb els sindicats fem efectiu un dels grans compromisos de la legislatura: assolir almenys el 60% del salari mitjà", ha dit.

Fonts del govern espanyol han destacat que des que Sánchez va arribar a la Moncloa, l'SMI ha augmentat un 47%. Dels 735,9 euros al mes de 2018 als 1.080 de 2023. També ho ha reivindicat la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, a Twitter. Sánchez, a més, ha afirmat que Espanya és el segon país de l'OCDE que més l'ha incrementat.

Els sindicats ho celebren però alerten que la feina no ha acabat

En una compareixença davant dels mitjans posterior a l'anunci de Sánchez, els líders de la UGT, Josep Maria Álvarez, i de CCOO, Unai Sordo, han celebrat un augment que anirà "directament a la vena dels treballadors més desafavorits", en paraules d'Álvarez, i que contribuirà de manera destacada a la millora del consum intern, segons Sordo, un dels paràmetres macroeconòmics que més s'està ressentint de la crisi.

Tant un com l'altre han agraït al govern que hagi complert la promesa d'encaminar l'SMI cap al 60% del sou mig de l'Estat, però també tant un com l'altre han advertit que aquest camí encara no s'ha acabat. Si bé admeten que la xifra de 1.080 euros està "a la forquilla alta", cap dels dos s'ha aventurat a afirmar que sigui el percentatge perseguit perquè, la determinació de quin és el sou mig, és ara com ara objecte de debat dels experts.

En tot cas, tant un com l'altre han criticat, també, que la patronal, representada per la CEOE, hagi decidit no assistir a la reunió. "Si això va de ser a les reunions on es reparteixen diners, com les dels PERTE, però no a les d'apujar els sous als treballadors, que ho diguin", ha criticat Sordo. Tant la UGT com CCOO adverteixen a la patronal que cal continuar treballant, a més, per aconseguir acords en matèria de negociació col·lectiva al sectors empresarials que avui no han resultat beneficiats per l'augment de l'SMI.

Més enllà d'això, els dos sindicats han celebrat que la política de pactes entre el govern i les formacions de defensa dels treballadors han permès "protegir les rendes" de 15 milions de persones a l'Estat, sumant els pensionistes, els treballadors que cobren l'SMI i el funcionariat. Si a això s'hi suma els treballadors afectats per convenis col·lectius que sí s'han regularitzat a l'alça, la xifra podria pujar a entre 16 i 17 milions de persones. "Queden uns quants milions de persones afectades per un escenari d'inflació que apel·la a la necessitat d'un acord en la negociació col·lectiva. Emplacem la CEOE a fer un exercici de responsabilitat amb el seu país per una vegada", ha subratllat Sordo.