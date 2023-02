Caminem cap a un nou model energètic. La falta de recursos naturals a escala mundial i la crisi econòmica global obliga a prendre mesures de manera quasi immediata. La veu és unànime: necessitem un model energètic que garanteixi el futur. El model energètic depèn també d’altres polítiques industrials, de mobilitat financeres i de consum. Els experts han posat ja fil a l’agulla i han determinat les tendències que cal implantar:

1. Tot com a servei. Durant moltes dècades, el model predominant en moltes indústries ha estat el de la fabricació i venda de productes. Per contra, la prestació de serveis només estava present en alguns sectors, com el de les telecomunicacions. No obstant això, avui dia, no hi ha pràcticament cap producte ni servei que els clients no esperin obtenir per mitjà d’un model de subscripció, sigui equipament esportiu o serveis de streaming en el pla B2C o bé màquines i programari en el pla B2B. En definitiva, la manera en la qual es consumeixen, s’adquireixen i es paguen els productes i els serveis ha canviat. Aquesta tendència continuarà transformant els fluxos d’ingressos, el disseny de productes i la relació amb els clients en tots els sectors.

2. Mobilitat integrada. Les tendències acostumen a estar connectades entre si, i aquest és el cas de la importància dels serveis i del futur de la mobilitat. Abans, les infraestructures urbanes es construïen per als cotxes que es desplaçaven dels afores als centres de les ciutats. No obstant això, avui dia ha augmentat tant el nombre de persones que s’ha traslladat definitivament a viure a la ciutat, que aquesta tendència ja no té sentit. Davant aquest nou panorama, les tecnologies digitals asseguraran el desenvolupament d’una nova mobilitat que s’adequa a aquestes noves necessitats i que resulta segura i sostenible. Ja s’observa una transició cap a solucions de mobilitat integrades en les quals apareixen elements de mobilitat individuals, com els cotxes o les bicicletes, juntament amb serveis de mobilitat de masses, en els quals es paga en funció del seu ús.

3. Nous models de consum. Quant a l’experiència del consumidor, les fronteres entre diferents sectors es difuminen i els models empresarials es barregen. Tant els consumidors finals (B2C) com els clients empresarials (B2B) esperen gaudir d’una experiència coherent en qualsevol interacció que tenen amb una marca. Els clients també desitgen gaudir d’una experiència personalitzada que estigui disponible en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. La sostenibilitat també ocupa un paper important entre les prioritats dels clients. Les seves expectatives continuaran creixent i és cada vegada més rellevant que les empreses generin experiències que vagin més enllà de l’intercanvi comercial i que persegueixin la fidelització del client.

4. El futur del capital i el risc. Els bancs i les asseguradores, regits per normatives nacionals i internacionals, exerceixen un paper clau en el funcionament del sistema financer mundial. En els últims anys, s’han desenvolupat importants innovacions en l’àmbit fintech i insurtech que han canviat la forma en què s’obté i assigna el capital, es transfereixen els riscos i es gestionen els pagaments en aquesta economia global. Avui dia, els productes i serveis de banca i assegurances poden ser 100% digitals, per la qual cosa és d’esperar que aquest mercat continuï sent objecte de ràpids canvis.

5. Energia sostenible. Frenar el canvi climàtic i els seus efectes en el nostre planeta és un dels majors desafiaments del segle XXI i la transició cap a una economia sostenible és una de les necessitats fonamentals del nostre temps. L’energia sense emissions és un dels pilars de la sostenibilitat. Ja existeixen nombroses solucions per a fer la transició energètica, ara cal aplicar-les a escala, la qual cosa afectarà a totes les indústries. Reinventar el sistema energètic mundial és una labor ingent en la qual participaran totes les nacions, indústries i totes les persones.

6. Economia circular. Un altre pilar crucial de la sostenibilitat és l’economia circular. Durant massa temps, l’economia mundial ha estat lineal i d’un sol ús: les empreses utilitzen recursos, produeixen coses i al final del cicle els usuaris les rebutgen. Com a resultat d’això, els éssers humans no només consumim més recursos dels que el nostre planeta pot regenerar, sinó que a més acumulem residus. La transició a una economia circular protegeix el nostre medi ambient i obre noves oportunitats de negoci. Els beneficis dels models de negoci circulars compensaran amb escreix les inversions que les empreses han de fer avui.

7. Xarxes de subministrament resilients. En l’economia d’avui, globalment connectada, les alteracions de la cadena de subministrament poden tenir profundes conseqüències. Entre elles, l’escassetat i els retards de materials i productes que condueixen a lineals buits i preus més alts. Per a augmentar la seva capacitat de recuperació, les empreses necessiten transparència en les seves cadenes de subministrament per a permetre una planificació intel·ligent. Això requereix una estreta col·laboració i l’intercanvi de dades entre socis comercials en una xarxa digital oberta però segura. Generar aquesta transparència en temps real en les complexes cadenes de subministrament actuals suposa un esforç enorme. Però és la millor forma -si no l’única- de permetre a les empreses respondre i anticipar-se a les alteracions de l’oferta i la demanda. Aquestes tendències han estat definides per Thomas Saueressig, membre del Comitè Executiu de SAP SE i responsable d’Enginyeria de Producte.