Les comarques gironines tancaran l’any 2022 amb 9.597 instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic en servei, és a dir, el triple dels que tenien a finals del 2021, quan seran 3.187. Què explica aquest creixement?

Hi ha diversos factors que han format part d’aquest creixement. La pujada del preu de la llum diria que és el primer i més important. Actualment disposem també d’una subvenció a través de l’ICAEN per posar plaques, bonificacions a l’IBI i a l’ICIO (segons municipi), així com avantatges a la declaració de la renda, que donen una bona empenta per poder millorar aquestes amortitzacions en les instal·lacions especialment residencials.

En què consisteix l’autoconsum?

Existeixen diversos tipus d’autoconsum, però si parlem d’autoconsum directe que és el que més estem realitzant sense dubte, es tracta de consumir l’energia que generes amb les teves plaques en el moment que les estàs generant, és a dir, durant les hores de sol. Tota l’energia que generem i no consumim la podem vendre i la compensem a la següent factura amb un descompte extra. És important que la gent entengui bé com funciona per poder-ne treure el màxim profit.

Per què m’hauria de passar a l’energia solar?

Si cadascú de nosaltres es passés a l’energia solar, la reducció d’emissions de CO2 seria molt elevada i ajudaríem molt al planeta, que realment ho necessita. Per altra banda,els avantatges econòmics en aquest moment són molts, fet pel qual si algú ha pensat posar-se plaques, el millor moment per fer-ho desde el punt de vista del consumidor final, és ara sense cap mena de dubte.

La meva comunitat de veïns vol una instal·lació solar. Quan trigarem a amortitzar-la?

L’amortització sempre depén del preu de la llum que estiguin pagant actualment a la companyia, del preu total de la instal·lació que facin, i de les ajudes i subvencions que puguin obtenir. A banda d’això, si un veí te 3,3kWp de potència contractada, i només podem posar-li 1kW per limitació d’espai a la teulada o número elevat de veïns, la reducció a la factura serà menor d’allò desitjable i també afectarà a l’amortització de la instal·lació.

Si vostè pogués triar el client ideal, quines característiques tindria? Una empresa, un particular o una comunitat de veïns? Qui té les millors oportunitats en l’autoconsum d’energia solar?

El client ideal actualment és la indústria. Disposen de grans teulades per poder autoconsumir i vendre l’energia que els hi sobra. Amb el residencial estem limitats a factura 0, en industrial podem convertir les teulades en inversions que donen unes rendibilitats molt més altes que qualsevol altre producte financer. Per altra banda, per demanar l’ajuda per particulars, només podem produir el 25% més de que estan consumint, per tant estem limitats. A nivell industrial el consum acostuma a ser diürn, amb espai, i sense limitacions de cap tipus.

Quin és el projecte de més envergadura que ha fet Sereco?

Nosaltres venim del món de la fotovoltaica desde fa més de 15 anys, i hem fet projectes de gran envergadura, especialment horts solars de entre 3-5MW (10.000 a 12.000 plaques) quan treballàvem en la fabricació de plaques solars. Actualment Sereco està especialitzada en la instal·lació al sector industrial i residencial. Un dels projectes més grans que hem fet han estat 250kw a Banyoles (455 unitats) per autoconsum directe i amés, la venda d’energia. En aquest moment ens trobem negociant diversos projectes per indústria de entre 200 i 400kw. (de 380 a 750 plaques per projecte).

Sereco es regeix per tres principis: honestedat, coneixement i acompanyament. Per què aquests tres valors i no, per exemple, la millor tecnologia del mercat?

Creiem que els valors són el més important i diferenciador que pot oferir una empresa. Al final, les plaques solars són una commodity, i tot i que treballem sempre amb la millor qualitat i potència de plaques més elevada que la majoria de la nostra competència, considerem imprescindible diferenciar-nos amb el servei que oferim als nostres clients. És un moment de creixement exponencial, i malauradament això fa que no totes les opcions que hi ha al mercat siguin les millors pels clients. El nostre objectiu és oferir la millor solució segons les necessitats del client. Si posem moltes plaques, baixarà la rendibilitat, i si posem poques, reduiran poc import a la factura, per això és tan important el coneixement i l’honestedat de la qual parlem tant. A Sereco oferim servei personalitzat des del principi a la fi, gestionem tots els tràmits administratius, totes les subvencions i bonificacions (ICAEN, IBI, ICIO), fem la completa legalització i us oferim la venda d’energia al preu més elevat del mercat, descomptant del total de la factura.