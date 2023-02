Les parelles tenen una 'sorpresa ferroviària' aquest Sant Valentí. L'empresa Ouigo ofereix aquest dimarts, 14 de febrer, descomptes de 10 euros en el preu de les reserves de viatges d'anada i tornada realitzats per dues persones a qualsevol dels seus destins: Barcelona, Madrid, Saragossa, Tarragona i València.

L'oferta només està vigent per a compres realitzades aquest dimarts 14 de febrer i podran adquirir-se bitllets per viatges des d'avui i fins al 30 de març.

Tarifa habitual

La reducció s'aplicarà a la tarifa habitual de bitllets des de 9 euros -5 euros per a nens d'entre 3 i 14 anys, i gratuïts per a nens de fins a 3 anys en braços d'un adult- i es podrà canviar amb el codi promocional 'SANVAL10' tant en la seva aplicació com ala seva pàgina web.

Ouigo actualment opera la línia d'alta velocitat Madrid-Barcelona, amb parades a Saragossa i Tarragona, i Madrid-València, i té previst connectar l'eix Madrid-Albacete-Alacant en el segon trimestre de l'any.