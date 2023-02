Les comarques gironines reben 35 milions d'euros dels fons Next Generation per desenvolupar projectes turístics a la demarcació. En el marc de les convocatòries extraordinàries 2021 i 2022 dels Plans de sostenibilitat turística en destinacions, s'han finançat 11 iniciatives gironines. Entre elles, un vaixell interpretatiu de la cultura de la pesca a Palamós, el projecte 'Banyoles, ciutat de l'aigua' o la conversió del centre històric de Figueres en una experiència turística integral. El conseller d'Empresa, Roger Torrent, remarca que iniciatives com aquestes contribuiran a la "transformació" del "model" per "desestacionalitzar" el turisme. A tot Catalunya, la direcció general de Turisme gestiona 229 milions d'euros d'aquests fons destinats a l'àmbit turístic.

La demarcació de Girona ha rebut finançament dels fons Next Generation per a 11 projectes turístics. Es tracta d'iniciatives que s'emmarquen en les convocatòries del 2021 i 2022 dels Plans de sostenibilitat turística en destinacions. El conseller d'Empresa, Roger Torrent, ha presentat aquest dimecres les propostes que s'engloben en els 229 milions d'eurosque la direcció general de Turisme gestiona a tot Catalunya en projectes vinculats al sector turístic.

En la convocatòria del 2022, els fons europeus han finançat quatre projectes. En concret, el 'Banyoles, ciutat de l'aigua', que ha rebut 2,3 milions d'euros i que vincularà els recursos turístics del llac amb l'entorn natural i el centre històric; el de la Selva Interior, que ha concedit al Consell Comarcal 2,8 milions d'euros en diverses iniciatives com ara l'adaptació del Castell de Montsoriu o la creació d'un parc ornitològic a Riells i Viabrea dins la ruta de la Tordera; el projecte d'Aigua Blava a Palamós amb la construcció d'un vaixell escola (850.000 euros) o la conversió del centre històric de Figueres en una experiència turística integral (2,9 milions d'euros).

Aquests projectes se sumen als set que els fons van finançar en la convocatòria 2021 i que inclouen, la iniciativa Impulsa del cicloturisme com a dinamitzador territorial de les Vies Verdes de Girona (3,5 milions d'euros) que contempla un seguit d'actuacions per adequar i connectar les vies verdes de la demarcació; la Garrotxa Soft & Smart county (3,5 milions d'euros), per promoure l'ecomobilitat accessible en les experiències turístiques; la transformació de la destinació turística Roses (3 milions d'euros), a través de l'adequació de la Punta Falconera i la millora de diversos espais; el projecte Menja't Girona (3,5 milions d'euros), una experiència turística que enllaça patrimoni cultural, gastronòmic, natural i arquitectònic; 'La Costa Brava creativa' de Sant Feliu de Guíxols (3,5 milions d'euros) per reposicionar la ciutat com a referent; i els plans de sostenibilitat turística de Lloret de Mar (6 milions d'euros) i del Ripollès (3,5 milions d'euros).

Es calcula que tots aquests projectes revertiran sobre el territori amb un impacte de 94 milions d'euros, si s'hi sumen els 35 milions d'inversió directa dels fons i els 59 milions addicionals d'inversió induïda prevista.

Els plans finançats tenen com a objectius principals fomentar la cohesió territorial; donar suport a les destinacions turístiques catalanes en el seu procés de transformació en clau sostenible i amb estratègies de resiliència; i impulsar un model de turisme capaç d'oferir experiències "excepcionals" al visitant.

Un canvi de model

De fet, Torrent ha insistit que projectes com aquests serviran per transformar el model turístic actual i "recapitalitzar" el sector amb iniciatives fetes "des del rigor i la responsabilitat. "Catalunya és un referent i volem que ho sigui en la transformació del sector. Estem en un model cruïlla i hem de decidir com a on anem", ha dit durant la presentació dels projectes.

"Pocs diners a repartir"

Per la seva banda, la directora general de Turisme, Marta Domènech, ha destacat el potencial dels projectes presentats a la demarcació de Girona. En aquest sentit, ha dit que hi ha hagut "autèntiques bufetades" per aconseguir els "pocs diners" que s'han concedit a Catalunya per "la competitivitat i la competència que té". "Hi ha hagut pocs diners a repartir", ha afegit, tot recordant el "pes" que Catalunya té en el PIB.