Boom de l’autoconsum: 300.000 cases i 54.000 empreses tenen plaques solars

Espanya es troba immersa en un autèntic boom de l’autoconsum elèctric. El desplegament de noves instal·lacions accelera i l’any passat va desbordar totes les previsions, que ja eren optimistes, en plena espiral de pujades de preus per la crisi energètica i gràcies a les ajudes dels fons europeus. En un 2022 de rècord l’autoconsum es va duplicar a Espanya, tant en nombre d’instal·lacions com en potència acumulada, amb una expansió desbocada tant a habitatges de particulars com a les seus d’empreses.

Durant l’any passat, les empreses de renovables van posar en marxa instal·lacions a tot el país amb una potència total de 2.649 megawatts (MW) per a autoconsum elèctric, amb 1.024 MW en l’àmbit industrial i 1.024 MW més en el segment domèstic, segons les dades recollides al I Informe Anual de l’Autoconsum Fotovoltaic elaborat per la patronal APPA Renovables. Després de l’accelerada de l’any passat, amb un rècord que gairebé iguala el desplegament de tota la història anterior, l’autoconsum va duplicar la potència acumulada al mercat espanyol, fins als 5.211 MW.

En plena expansió rècord, a Espanya més de 298.000 habitatges i 54.000 empreses ja tenen plaques solars amb les quals produeixen tota o part de l’electricitat que consumeixen i amb què abarateixen la seva factura de la llum en plena crisi. Només l’any passat, el sector va sumar més de 240.000 noves instal·lacions (217.250 instal·lacions residencials i 23.100 més a l’àmbit industrial, que inclou empreses, comerços, administracions públiques i regadius). La inversió executada el 2022 per a la implantació de noves instal·lacions va pujar a 3.056 milions d’euros.

El boom no afluixarà i continuarà aquest any. La previsió que maneja APPA Renovables, l’associació que agrupa un centenar d’empreses del sector de tot tipus d’energies verdes, és que durant aquest any el ritme de desplegament almenys es mantindrà o fins i tot se superarà el rècord del 2022, sumant-ne d’altres prop de 220.000 cases i 23.000 companyies amb instal·lacions d’autoconsum durant l’exercici.

«Abans l’autoconsum generava molts dubtes entre les mateixes companyies energètiques. Els que apostàvem per ell érem els romàntics del sector, els friquis. Abans les elèctriques de primer nivell no ens creien, però ara s’hi han sumat. Rectificar és de savis», explica Jon Macías, president de l’àrea d’autoconsum d’APPA Renovables, en relació amb l’empenta actual de l’activitat i de la batalla entre les grans elèctriques per impulsar la seva expansió en un negoci creixent. «Estem vivint una revolució energètica sense precedents», afegeix.

Energia desaprofitada

Durant l’any passat, totes les instal·lacions d’autoconsum en marxa al país van produir un total de 4.564 gigawatts hora (GWh) d’electricitat, gairebé un 52% que l’any anterior i l’equivalent a un 1,8% de tota la demanda de electricitat d’Espanya durant l’exercici, segons els càlculs de la patronal renovable amb dades de Red Eléctrica, el gestor del sistema elèctric espanyol.

Des d’APPA Renovables es denuncia, però, que les instal·lacions d’autoconsum actives van desaprofitar una cinquena part del potencial de generació, i que fins a 1.067 GWh de producció es va perdre durant l’any passat. Una cinquena part de la producció potencial s’està desaprofitant per, segons denuncien les companyies, les barreres regulatòries que imposen dificultats per abocar aquesta electricitat a la xarxa, especialment a l’àmbit no residencial.

El sistema elèctric espanyol hauria desaprofitat energia renovable per un valor equivalent a 160 milions d’euros per la impossibilitat d’evacuar aquesta energia a les xarxes elèctriques. El sector de les renovables denuncia que la regulació actual no facilita la injecció dels excedents per falta de capacitat a les xarxes o dificultats per aconseguir l’accés, i perquè només es poden abocar excedents com a petit consumidor si les instal·lacions tenen una potència de menys de 100 quilowatts. «Moltes empreses estan optant per instal·lacions de menys 100 quilowatts», afegeix.