Europa ha de protegir la ramaderia

La ramaderia, molt especialment la de caràcter extensiu i semi-extensiu, és una activitat imprescindible, necessària i beneficiosa per a tota la societat. El secretari de Relacions Internacionals d’UPA, José Manuel Roche, va presentar les idees en una cita a Brussel·les organitzada per Interbev amb la participació dels ministres d’Agricultura de França, Àustria i Eslovènia, d’eurodiputats i d’institucions com la FAO.

La ramaderia a Europa és una activitat sostenible, integrada al territori, que contribueix al manteniment de la vida a les zones rurals, ja que genera economia i ocupació, i que reporta importants beneficis mediambientals, en ser una peça fonamental en el manteniment de zones de pastura i de muntanya, on la presència d’animals és imprescindible per al manteniment correcte, afirmen des d’UPA. Des de l’Organització defensen que és «imprescindible» salvaguardar i protegir la ramaderia, assegurant preus justos per als productors i una ajuda adequada a la PAC, reconeixent la importància de pràctiques com el pasturatge i tot el patrimoni cultural immaterial que comporta. Les estratègies De la Granja a la Taula i de Biodiversitat, així com el conjunt del Pacte Verd Europeu, marquen un camí a seguir perquè Europa aposti per protegir la seva ramaderia, de la qual la ramaderia extensiva constitueix un «model exemplar de producció sostenible» en termes mediambientals, socials i econòmics.