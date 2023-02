Comissions Obreres (CCOO) ha alertat del perill que diverses prefectures de Trànsit es vegin obligades a tancar per manca de personal. En un comunicat, el sindicat ha advertit sobre el deteriorament de la Direcció General de Trànsit (DGT) i ha indicat que a Catalunya el nombre de vacants en llocs d'atenció directa a la ciutadania arriba al 75% a Girona, mentre que a Tarragona i Sabadell se supera el 60%, i a Barcelona i Lleida és del 55%. A més, ha afirmat que aquesta situació, sumada a la privatització de serveis públics essencials per garantir la seguretat viària, fa que hi hagi "un elevat risc d'augment dels accidents i morts a la carretera". Per tot plegat, ha reclamat al Govern més recursos per cobrir les vacants i combatre la sinistralitat.

El sindicat ha considerat que la manca de personal “fa perillar l'atenció a la ciutadania en aquest servei públic, on es realitzen tràmits d'exàmens, llicències i permisos de conducció, matriculacions o transferències de vehicles, entre altres”. Ha apuntat que la situació actual comporta que gairebé el 70% de les persones que tracten d'obtenir cita prèvia no l'aconsegueixin, xifra que augmenta fins al 90% quan es tracta del tràmit de bescanvi de llicència. “La situació és tan greu que la mateixa Direcció General de Trànsit (DGT) es veurà obligada al tancament total d'algunes dependències, per la qual cosa la ciutadania hauria de desplaçar-se a altres províncies per a dur a terme els tràmits corresponents”, ha assenyalat el sindicat. En aquesta línia ha apuntat que el deteriorament de l'organisme “pot implicar un fre en un dels motors econòmics del país”, ja que ha assegurat que les externalitzacions de serveis en la DGT s'estan realitzant en un organisme autònom que està estretament lligat al sector de l'automoció, el qual representa al voltant d'un 10% de la totalitat del PIB. Alerta per falta de personal a la DGT Més accidents A banda, el sindicat ha afirmat que hi ha “un elevat risc d'augment d'accidents i morts en la carretera” per l'esmentada falta de personal i les privatitzacions de serveis públics essencials per a la seguretat viària, com els Centres de Gestió i els serveis de vigilància dels d'helicòpters. “Són dues eines que s'han demostrat àmpliament com a pilars de la seguretat viària, i que a partir de 1989 van aconseguir reduir en un 80% el nombre de persones mortes en accidents”, ha recordat. Alhora ha remarcat que en els vuit centres actuals es controlen més de 1.700 cambres, 2.000 panells informatius i 2.400 estacions de presa de dades, a més de diverses zones amb carrils reversibles. “Això permet realitzar advertiments i enviar assistència en casos d'accidents”, ha indicat.