Fins a 1.368 joves gironins s'han beneficiat de l'ajuda al lloguer, amb un import total de 2,6 milions d'euros. El Govern obre aquest dimecres una línia extraordinària d'ajuts al lloguer per a menors de 36 anys de 6,7 milions d'euros, dirigida exclusivament als 3.683 sol·licitants que van quedar sense rebre la subvenció per falta de pressupost. Així ho ha informat el Departament de Territori i Sostenibilitat, de qui depèn l'Agència de l'Habitatge, que ha indicat que el Govern va rebre per a la convocatòria del 2022 en total 28.384 sol·licituds, de les quals 13.468 es van atorgar, 11.226 més es van denegar i a 7 els faltava adjudicar documentació.

Un total de 3.683 sol·licituds valorades i que complien els requisits van quedar fora de la subvenció, ja que s'havien esgotat els 29 milions d'euros que es preveien. Són aquests sol·licitants els que ara podran tornar a sol·licitar aquesta prestació, per la qual cosa hauran d'aportar els rebuts de lloguer pagats l'any 2022. Totes aquestes persones reben des d'aquesta setmana un SMS informant-los del resultat de la sol·licitud. La majoria dels ajuts concedits, 9.459, per un import de 22,10 milions d'euros, correspon a la província de Barcelona, seguida per la de Tarragona, amb 1.769 ajuts i 2,9 milions. La darrera demarcació és Lleida amb 872 ajuts, segons les dades de la Generalitat. Aquesta ajuda al lloguer jove va ser convocada pel govern català "després de constatar que la convocatòria que havia fet el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del Bo Jove era insuficient", segons detallen des del Departament. Segons les dades de la Generalitat, aquest Bo Jove del Govern central per ajudar en el lloguer d'habitatges joves de 18 a 35 anys va ser sol·licitat a Catalunya per 39.347 persones. En total, es van concedir 9.753 ajuts i se'n van denegar 4.777, mentre 24.761 sol·licituds més no van ser valorades per esgotar-se els 58 milions d'euros pressupostats, han indicat les mateixes fonts.