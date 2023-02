«Si no implantem els robots col·laboratius ens quedarem enrere»

Implementar la robòtica en processos de feina rutinària, com per exemple col·locar caragols en una cadena productiva, aquesta és la principal funció dels robots col·laboratius, una eina que permet als usuaris col·laborar en un entorn segur. «Els robots tradicionals, com els que veiem en les fàbriques de cotxes, s’han de tancar en gàbies perquè no tenen funcions de seguretat. Els robots col·laboratius son més petits i tenen capacitats de càrrega més baixes, però tenen funcions de seguretat», explica Josep Adroher, gerent d’Elektres, empresa gironina a través de la qual el grup internacional Itsme, especialista en distribució de components tècnics electromecànics, opera a Espanya.

L’automatització de processos Aquest passat dijous Blanes va acollir una jornada de portes obertes sobre robòtica col·laborativa enfocada en l’automatització de processos metal·lúrgics i la programació sense codi. La trobada, iniciativa de Cobotica i el Centre Politècnic Comas, tenia com a objectiu que les pimes poguessin veure el funcionament dels braços robòtics en directe. L’acte va comptar amb una zona d’exposició de robots col·laboratius, on es va poder veure en funcionament aplicacions de soldadura, cargolat o pintat, a més de diferents xerrades. Josep Baijet, CEO i fundador d’uRock, consultora de Recursos Humans, va protagonitzar una de les conferències. Baijet va assegurar que en els pròxims anys l’ús d’aquest tipus de màquines creixerà i «la majoria de feines es veuran afectades». Aquest canvi, explica, obligarà a la societat a adaptar-se i a molts individus a reinventar-se. «La implementació dels robots col·laboratius ens portarà coses bones, però no sense conflicte. Aquest canvi pot provocar que les persones es dediquin a feines de més valor i no a feines repetitives que una màquina pot fer amb més qualitat i eficiència», va afirmar. Josep Baijet assegura que aquesta transició és gairebé obligatòria, ja que «si no ho fem perdrem competitivitat, ho faran altres països i, per tant, nosaltres ens quedarem enrere». «Si som llestos treballarem menys hores, però cobrarem el mateix, ja que cal mantenir un balanç. A les empreses no els hi serveix produir molt amb menys costos si no hi ha algú que compri el producte», va afegir. A banda de la possibilitat que un humà pugui treballar juntament amb un robot col·laboratiu sense perill, per les mesures de seguretat d’aquest tipus de maquinària, programar aquests robots també és més senzill, segons va explicar Jorge Ruitiña, Business Developer a Cobotica. «Pel que fa a la implementació és molt aplicable. La configuració és ràpida, per les seves mides poden tenir ubicacions flexibles i la programació és fàcil», va relatar.