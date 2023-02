Les entitats i empreses de les comarques gironines van obtenir 10,5 milions d’euros provinents de fons europeus competitius el 2021, segons un informe impulsat pel Departament d’Acció Exterior i Unió Europea de la Generalitat.

Amb un total de 1.152 milions d’euros, fins a 1.034 projectes amb seu a Catalunya van rebre finançament de fons europeus competitius el 2021, que van arribar a 33 comarques i a 119 municipis. A Girona, la major part del finançament es va destinar al Gironès, concretament 7.442.409 euros, dels quals fins a 7.431.315 es van quedar a Girona ciutat, essent el sisè municipi català que va rebre una quantitat més elevada.

La Selva va ser la segona comarca de Girona que va rebre un major finançament (2,5 milions d’euros), seguida de la Garrotxa (220.574 euros), l’Alt Empordà (211.843 euros), el Ripollès (44.155 euros), el Baix Empordà (27.788 euros) i el Pla de l’Estany (7.020 euros).

Entre les entitats que es van veure beneficiades per aquests fons es troben la Universitat de Girona, que va rebre 3.485.631 euros, o la Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta, que es va beneficiar amb 609.768 euros.

Els fons europeus competitius són els gestionats directament per la Comissió Europea o les seves agències executives, sense la intervenció de tercers, com ara els estats. Aquesta tipologia de fons representa al voltant del 20% del pressupost de la Unió Europea per al període 2021-2027. Així doncs, l’estudi presentat pel Govern no incorpora els recursos provinents dels fons Next Generation, el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), el Fons Social Europeu+ o els ajuts a l’agricultura o la pesca, sinó que inclou els programes Horizon Europe, LIFE, Erasmus+ o Europa Creativa-Media, entre d’altres.