La UGT de Girona ha tenyit de lila l'edifici dels sindicats per reivindicar el 8-M i la lluita per revertir la bretxa salarial entre homes i dones. La façana de l'edifici de Bonastruc de Porta s'ha omplert amb llaços liles, s'ha despenjat una pancarta des del teulat on es llegia: "Igualtat o conflicte. UGT. Les dones canviem el món" i s'ha llançat fum lila per visibilitzar que encara queda molt camí per fer. El sindicat critica que a la demarcació és on hi ha "les pitjors" diferències de sou, que de mitjana són "de fins a 7.000 euros per la mateixa feina". "Aquí la situació és pèssima", ha afirmat la secretària de Polítiques Socials i Igualtat de la UGT a les comarques gironines, Gemma Martínez, traient xifres sobre la bretxa salarial entre homes i dones. Si a Catalunya se situa en un 19,69% -ha dit- a les comarques gironines la diferència s'enfila fins al 22,8%, ha detallat.

I això, ha insistit Martínez, encara s'agreuja més si es mira el sector serveis. En especial, l'hostaleria i el treball domèstic, "on aquesta bretxa se situa a més del 30%". Precisament, la secretària d'Igualtat ha dit que un dels col·lectius que els preocupa "especialment" són les treballadores de la llar i les que tenen cura de gent gran i persones dependents. "Hi ha un munt de dones fent aquestes feines sense cap mena de protecció, treballant de manera submergida, precària i irregular; i moltes d'elles, són estrangeres", ha lamentat Martínez. "Volem visibilitzar el compromís i la tasca essencial que fan els sindicats en el seu dia a dia per avançar cap a la igualtat i els drets laborals i socials de les dones", ha subratllat la secretària de Polítiques Socials i Igualtat de la UGT a les comarques gironines, explicant per què s'ha escollit l'edifici de Bonastruc de Porta. L'acte d'aquest divendres dona continuïtat als que el sindicat va engegar ara fa dos anys per commemorar el Dia Internacional de les Dones. El 2021, la UGT va omplir de lila el pont de Ferro de la ciutat, escollint-lo com a símil del trànsit que fan les dones durant la vida laboral i les barreres professionals amb què es troben. I l'any passat, va fer el mateix des de la Catedral de Girona, com a espai "simbòlic del patriarcat". "Manca de consciència absoluta" La secretària de Polítiques Socials i Igualtat de la UGT a Girona també ha criticat que les empreses tenen "una manca de consciència absoluta" a l'hora d'aplicar els plans d'igualtat. "S'han d'implicar perquè la lluita contra les desigualtats és un tema laboral, però també social", ha afirmat. "A més, aquesta batalla dins les empreses és totalment desigual, perquè elles venen amb tota l'artilleria, amb consultories i assessors; per tant, la nostra lluita és un acte d'heroisme", ha afegit, agraint el paper dels i les delegades sindicals. A l'acte per commemorar el 8-M també hi ha assistit el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros. Ha dit que encara queda molt de camí per reivindicar els drets de les dones en l'àmbit laboral i ha lamentat que, tot i que la bretxa salarial entre elles i els homes s'ha reduït, això ha estat conseqüència directa de l'augment del salari mínim interprofessional, i no de la feina que han fet les empreses. Per això, Camil Ros ha subratllat que allò que cal és establir "l'obligatorietat" perquè es compleixi la Llei d'Igualtat. "Cal situar els centres de treball com a llocs on es produeix discriminació, bretxa salarial, assetjament i desigualtats", ha afirmat. "Dona la sensació, a vegades, quan parlem del 8-M i de violència de gènere, que això passa en moments de lleure o a casa; als centres de treball també es dona, i moltes vegades aquestes situacions no afloren per la por a ser acomiadades", ha lamentat Ros.