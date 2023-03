L’oposició a reduir el preu de la cistella de la compra a la francesa era general i semblava frontal, però Eroski (i, per defecte, també Caprabo) s’ha apartat del bloc espanyol i acaba de pujar al carro. Aquest grup cooperatiu basc va avançar la setmana passada que posaria en marxa aquest mateix mes una campanya comercial que es diria ‘Cistella que enamora’, que inclouria un ajust de preus. Fonts relacionades amb el grup expliquen que la decisió no té res a veure amb l’acord al qual han arribat el Govern francès i els supermercats per abaixar el preu final de diversos productes, i que aquesta és una mesura més de les moltes que ha anat impulsant aquesta cadena els últims mesos. La qüestió és que serà de les més visibles i que arriba en ple debat sobre si el sector de la gran distribució hauria de fer alguna cosa així per accelerar la baixada de preus.

Segons ha presentat la mateixa companyia aquest dilluns, la campanya arribarà als supermercats aquest dijous, 16 de març, i suposa reduir el preu de més de mil productes, entre els quals figuren articles de consum diari o setmanal (lactis, verdures, fruites, oli, arròs, pastes, llegums, fruita seca o peix), productes de consum recomanat ocasional (galetes, embotits o xocolata) i, fins i tot, referències relacionades amb la cura personal i de la llar. «Més de la meitat dels productes que componen aquesta cistella no superen els 2 euros i 200 no superen el preu d’1 euro», ha detallat la directora comercial d’Eroski, Beatriz Santos. «Des que va començar l’escalada inflacionista estem fent un esforç ingent per pal·liar les seves conseqüències a la cistella de la compra a costa de reduir de manera molt rellevant els nostres limitats marges», ha explicat aquesta directiva. «Som conscients del que està suposant per a les llars i la nostra preocupació per això és molt alta», ha assegurat. El problema, posat a sobre de la taula per la majoria de supermercats que operen a Espanya i les patronals que els representen, és que aquest tipus de negocis també pateixen l’alça de costos i, consegüentment, en general no tenen marge per aplicar aquest tipus de mesures. Increment de costos Sense anar més lluny, aquesta ‘Cistella que enamora’ d’Eroski ha costat al grup 12 milions d’euros, que se sumen als 44 milions que la cadena ja va invertir en estratègies d’aquest estil l’any passat. En total, des de l’inici del període inflacionari i durant el 2023, la companyia haurà invertit 100 milions d’euros. Tot això, com a conseqüència que el preu que paga Eroski pels productes que compra als seus proveïdors s’hagi incrementant un 15% arran de l’evolució de preus de les matèries primeres, l’energia o els combustibles. «Aquests sobrecostos no s’han traslladat de manera íntegra als preus, sinó que Eroski n’ha assumit una part important», declara la companyia en un comunicat posterior a la presentació oficial d’aquesta cistella de la compra rebaixada. Entre altres coses, el grup ha incrementat la importància de les seves marques pròpies i els ha aplicat més promocions i descomptes del que és habitual. D’acord amb aquest text, els seus clients compren ara un 7% més de productes de marca blanca Eroski, i la marca pròpia ja suposa més d’un 27% de les vendes de l’empresa.