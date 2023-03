Fa només un any, en la seva presentació de resultats anual, Juan Roig, confessava que el que més preocupava Mercadona de cara al 2022 eren la covid, la «tempesta perfecta» macroeconòmica i una inflació que començava a augmentar. Un any després, l’alimentació és un 16,6% més cara i els supermercats són en el centre de la diana pel seu potencial paper a l’hora de resoldre el problema. Però Roig ho té clar: la solució no passa en cap cas per limitar els preus de l’alimentació amb una cistella de la compra rebaixada com s’ha acordat a França o fixant els preus per dalt com es discuteix a Portugal. «És una il·lusió, és impossible: això funciona amb oferta i demanda, i les altres coses són brindis al sol», ha sentenciat.

En la cita d’aquest any, l’empresari ha deixat clar que una de les prioritats de la companyia per al 2023 és abaixar el preu de la cistella de la compra i que col·laboraran tot el que puguin amb iniciatives públiques com el bo consum que negocia el president del País Valencià, Ximo Puig, amb els grans distribuïdors. Tot i això, ha insistit Roig, la seva estratègia no passarà per abaixar «artificialment» el preu dels seus productes. «Si hi ha més oferta que demanda, els preus baixen; i si hi ha més demanda que oferta, els preus pugen: no depèn d’una decisió personal nostra, depèn de l’oferta i la demanda», ha argumentat Roig.

En aquest sentit, el president de Mercadona ha confessat que la cadena de supermercats ha tensionat «com mai» la relació amb els proveïdors, tant, ha dit, que alguns fins i tot van deixar de produir. «Tu mires de no apujar preus, però si no apuges preus, et quedes sense producte», ha conclòs el directiu, mostrant-se igualment convençut que amb aquestes pujades han aconseguit evitar un «desastre» en la cadena de producció alimentària.

Augment de costos

En concret, segons les xifres posades aquest dimarts sobre la taula, Mercadona ha repercutit sobre el client un 10% del 12% que li han pujat els costos. Aquest 12% equival a 500 milions d’euros (en bona part, perquè els sous han pujat en línia amb l’IPC en l’empresa) i tot això s’ha traduït en 140 milions d’euros menys de marge de benefici, una retallada de 0,6 punts respecte a l’any passat.

En qualsevol cas, els números continuen sortint: la principal cadena de supermercats d’Espanya va ingressar 31.000 milions d’euros (un increment de l’11% que s’associa en grandíssima part a l’augment de preus) i va guanyar 718 milions d’euros l’any passat, un 5% més que l’anterior. I Roig ho ha celebrat sense complexos, aprofitant, de fet, l’ocasió, per fer un al·legat a favor dels beneficis. «A Espanya sembla que ho vulguem amagar, i és una cosa molt bona: tenir beneficis és indispensable, sense ells no pots reinvertir, ampliar una empresa, mantenir-la i actualitzar els seus actius; com més beneficis, més impostos, millors sous i més dividends pots pagar als teus accionistes», ha afirmat l’empresari, que ha brandit així mateix un dels seus grans mantres: «Els empresaris som els que generem riquesa en un país, el benestar de la societat dependrà del nombre d’empresaris (honrats, per descomptat) que existeixin».