«És necessari treballar amb el pla A a les xarxes socials, però cal tenir un pla B», ha assegurat aquest divendres Carles Bonfill, CEO de la gironina Easypromos, durant la seva conferència al congrés de màrqueting digital TRAFFFIC, que ha tingut lloc aquesta setmana a Girona.

«Els sortejos a les xarxes socials funcionen, als usuaris ens agraden els premis i estem a les xarxes socials, així que es combinen els dos factors», ha exposat. Tanmateix, també considera que les empreses i les marques «necessiten mantenir una comunitat d’usuaris fora de les xarxes socials». «Per no dependre de les xarxes i garantir que no perdràs la comunitat, per tenir identificats als usuaris, per garantir que el teu missatge arriba i per iniciar una comunicació directa i personalitzada», ha afegit.

En aquesta línia detalla que cal minimitzar el risc en l’estratègia a les xarxes socials, però, alhora cal «tenir un pla B» i combinar accions com els sortejos amb «campanyes interactives amb incentius».

TRAFFFIC ha tancat aquets divendres les seves xerrades, tot i que aquest dissabte realitzen la seva última activitat, una visita guiada per Girona a la qual hi ha apuntades més d’una vintena de persones. Des de l’organització del congrés de màrqueting digital valoren positivament aquesta primera edició i asseguren que esperen tornar a repetir la jornada. Un dels objectius era donar a conèixer Girona dins del sector, una fita que han aconseguit, segons detalla Eva Olivares, una de les organitzadores, ja que de les més de 200 persones que han assistit al congrés de màrqueting digital «entre un 80% i un 90% són de fora de Catalunya».