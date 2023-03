La directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, Mireia Boya, i el director general de Política Marítima i Pesca Sostenible, Sergi Tudela, han lliurat els primers 10 distintius de garantia de qualitat ambiental per a centres d’activitats marítimes, entre els quals es troben diversos centres d’immersió de la Costa Brava. El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural va aprovar el febrer de 2022 aquesta nova categoria de Distintiu de garantia de qualitat ambiental per a centres d’activitats marítimes amb la finalitat d’assegurar que les activitats que es desenvolupen en aquests centres siguin respectuoses amb el medi aquàtic, els recursos naturals, el patrimoni subaquàtic i la seguretat de les persones.

Des de llavors, les acadèmies nàutiques, els centres d’immersió i els centres nàutics de Catalunya poden sol·licitar el Distintiu de garantia de qualitat ambiental per a la categoria de Centres d’activitats marítimes.

Els centres que ja l’han obtingut són: Centre d’Immersió Port de la Selva, Club Nàutic Port de la Selva, Oceansub-Estartit, Diving Center la Sirena, Medas Poseidon-Diving center la Sirena, Start Derivada-Diving center la Sirena, Unisub Estartit, El Rei del Mar, Costa Brava Divers l’Estartit i Medaqua 13 Service.

Sensibilització i conservació

Per sol·licitar el certificat, aquests centres han d’estar registrats a la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible i complir amb els criteris de qualitat ambiental establerts per als centres d’activitats marítimes, els quals s’han establert, amb la col·laboració d’un grup de treball integrat per representants del sector, perquè es compleixin els principis de l’economia circular, amb un èmfasi especial en la conservació del medi i la sensibilització dels usuaris envers l’entorn. Altres criteris estan relacionats amb l’òptima gestió dels residus, el foment de la mobilitat sostenible, la compra i l’ús de productes i materials més respectuosos amb el medi ambient, l’estalvi i l’eficiència energètica, i l’estalvi d’aigua, entre d’altres.

Més de 500 centres

Segons detallen des de la Generalitat, la necessitat de crear aquests distintius sorgeix amb l’increment des dels anys 1960 de l’activitat turística a les zones costaneres de Catalunya, fins a constituir un important motor econòmic del territori. A més, cal afegir-hi la situació derivada de la pandèmia, que ha suposat un nou impuls per a la demanda d’activitats recreatives en l’àmbit marítim per part del turisme local i estranger des de l’any 2020, que ha trobat en els ecosistemes marins una zona segura d’oci i descans. Aquesta realitat, però, ha fet incrementar la pressió d’aquestes activitats d’esbarjo en uns ecosistemes especialment sensibles i fràgils. Actualment, A Catalunya hi ha més de 500 centres d’activitats marítimes actius.