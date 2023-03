Rick R. Suárez (Yale New Haven. EUA 1972) va arribar a Espanya el setembre del 2020 per posar-se al capdavant de la filial d’AstraZeneca en aquest país. En un moment complex, en plena pandèmia, l’empresa farmacèutica va aconseguir una de les primeres vacunes davant la Covid-19, «que va ser entregada, en més del 75%, sense ànim de lucre a països sense recursos» -recorda aquest químic de formació-, i des d’aleshores han continuat avançant en el seu compromís amb les persones, amb la ciència i amb la innovació. En aquesta línia, la companyia acaba d’inaugurar a Barcelona el hub europeu de R+D d’AstraZeneca. Conversem amb ell sobre aquest centre i la importància d’invertir en investigació per millorar la vida de les persones.

¿Quines seran les línies principals de treball del hub i en quines àrees terapèutiques es posarà el focus?

L’objectiu és que aquest espai es converteixi en un dels centres d’excel·lència clínica i innovació més grans a Europa, recolzant les activitats de desenvolupament de la companyia arreu del món. Amb la creació d’aquest nou hub de R+D, AstraZeneca se centra en un model col·laboratiu amb institucions locals que s’orienta cap a tres grans línies: el foment de la investigació bàsica i preclínica, la participació d’investigadors i centres espanyols en tots els assajos clínics internacionals i el suport a iniciatives promogudes per investigadors independents. Estem en un moment clau per situar-nos en l’escenari internacional de la investigació biomèdica i a AstraZeneca busquem liderar projectes en les principals àrees terapèutiques de la companyia: oncologia, cardiovascular i renal, malalties respiratòries i immunologia, vacunes i immunoteràpies i malalties rares.

¿Com ajudarà aquest centre a millorar la vida dels pacients?

La creació d’aquest hub suposa per als professionals sanitaris, més recursos, sinergies i possibilitats de col·laboració publicoprivades per continuar investigant i buscar conjuntament noves solucions terapèutiques. És, per tant, una oportunitat per als pacients que es queden sense possibilitats terapèutiques ja que aquest hub accelerarà el desenvolupament de nous assajos clínics amb enfocaments innovadors.

Actualment, ¿quantes molècules estan en fase d’estudi i quants assajos clínics tenen en marxa?

Actualment comptem amb 179 programes de desenvolupament clínic dels quals 15 són entitats moleculars completament noves i estan en les fases més avançades d’estudi. A més, gràcies a la incorporació d’Alexion estem posicionats en el camp de les malalties rares, i mantenim aproximadament 800 col·laboracions en investigació arreu del món. Amb l’arribada del nostre nou hub pretenem multiplicar la contribució d’Espanya a l’activitat investigadora de la companyia arreu del món per arribar al nombre més alt de pacients possible i millorar la seva qualitat de vida.

AstraZeneca invertirà uns 800 milions d’euros d’aquí a 5 anys en un nou centre europeu de R+D a Barcelona, sempre que la situació al país continuï sent estable.

¿Per què han triat Espanya i, concretament, Barcelona, com a seu d’aquest hub?

El nostre país s’ha convertit en una referència en assajos clínics, gràcies a l’alt nivell dels professionals i l’ecosistema de R+D en salut. El 2022 Espanya va autoritzar més de 900 assajos clínics amb medicaments, i més de la meitat (525) estan desenvolupats en les fases primerenques d’investigació, les considerades més complexes. D’altra banda, Barcelona i Catalunya en el seu conjunt lideren avui dia la inversió en investigació i desenvolupament de biotecnologia a Espanya, allotjant aproximadament la meitat de les principals empreses de biociència i superant les 1.300 empreses biofarmacèutiques, sanitàries, medtech i de salut digital que aporten gairebé el 9% del PIB del territori i donen feina al 8% de la població activa, unes 244.000 persones.

¿Quants llocs de treball es generaran i quins són els perfils?

Aquest projecte aportarà al voltant de 1.000 llocs de treball de perfil qualificat format per científics de diferents disciplines, tecnòlegs, matemàtics, programadors especialistes en anàlisis de dades, biòlegs, metges i professionals del camp de la salut, tant per a l’àrea Biofarmacèutica com també per a Oncologia i Malalties Rares. Uns llocs de treball de gran qualitat i durabilitat que constituiran un equip divers, el qual estarà format per més de 20 nacionalitats diferents.

El nou hub d'R+D de Barcelona generarà entorn de 1.000 llocs de treball.



Recentment ha presentat a màxims representants del govern l’aposta de l’empresa pel nostre país i els plans d’inversió de la companyia fins a l’any 2025 a Espanya. ¿Quant inverteix AstraZeneca en projectes innovadors?

Al nostre país, la inversió en projectes innovadors d’AstraZeneca va arribar a més de 93 milions d’euros el 2021, dels quals 48 milions van ser dirigits únicament a R+D. El 2022, vam incloure el centre d’Alexion a la nostra cartera, per la qual cosa l’aposta total de la companyia a Espanya va ser pròxima als 400 milions d’euros, fet que demostra que important que és aquest país per a nosaltres i la confiança que dipositem en el seu creixement i en el seu equip de professionals. Quant a la inversió que hem destinat aquest any a Espanya, podem dir que només amb l’obertura d’aquest HUB realitzarem una inversió d’uns 800 milions d’euros en els pròxims 5 anys, si el país manté la seva situació actual d’estabilitat.

¿Com valora la col·laboració publicoprivada en el desenvolupament de noves solucions de salut i, també, en l’accés a elles de manera eficaç i equitativa?

Invertir en R+D és transformar la vida de les persones. Un país que aposta per la innovació i la investigació és un país que tindrà una millor societat en el futur i la col·laboració entre el sector públic i privat i el diàleg col·lectiu de les parts interessades són fonamentals per crear un model que asseguri un accés equitatiu i oportú a tractaments i tecnologies innovadores. La crisi sanitària de la Covid-19 ha impulsat els països a donar prioritat a la sanitat pública i garantir la salut dels ciutadans, cosa que es considera una inversió a llarg termini en la sostenibilitat del sistema. A Espanya, s’ha posat en marxa un sistema de vigilància epidemiològica excepcional i s’ha apostat per la profilaxi a través de la inclusió de diverses vacunes en el calendari vacunal durant els últims anys. Tot això fa que el nostre país sigui un exemple d’inversió en salut pública.