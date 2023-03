«Durant el Mobile vam conèixer uns 150 possibles clients»

El Mobile World Congress (MWC) va tancar les portes fa ja tres setmanes. La fira de connectivitat més gran del món va servir d’aparador per múltiples empreses gironines, que valoren «molt positivament» la seva participació i celebren la total tornada a la normalitat de la jornada. «Va tornar a haver-hi molt moviment com quan havien anat antigament», assegura Carles Rodella, cofundador i director d’operacions de CodiTramuntana, consultora i desenvolupadora de software a mida. La companyia gironina no presentava cap projecte nou, tanmateix, Rodella detalla que «vam conèixer uns 150 possibles clients. No vam sortir del Mobile amb un acord tancat però si amb la possibilitat de treballar amb diferents partners, que si no anem a la fira no hi tenim accés en tot l’any».

En la mateixa línia, algunes de les companyies que van assistir a la fira de la mà de la Universitat de Girona (UdG) destaquen la importància del MWC per realitzar contactes. «Per nosaltres va significar un punt de connexió amb diferents organismes i diferents socis, a més d’un aparador per buscar finançament en un futur», relata Sergi Valverde, CEO de Tensor Medical, un spin-off de l’Institut de recerca en Visió per Computador i Robòtica (VICOROB) de la UdG i de l’hospital Vall d’Hebron de Barcelona. «La fita no era buscar possibles clients o inversors si no més aviat contactes, buscar sinergies», afirma Camil Rubio, CEO de 3S’TECH, empresa de base tecnològica creada a l’entorn de la UdG. «Vam tenir diferents trobades amb empreses de tot el món que potser en un futur col·laborem, sigui com a proveïdors o en projectes conjunts», afegeix. D’altres, com ERAM Medialab, spin-off de l’Escola Universitària ERAM (centre adscrit a la Universitat de Girona), s’estrenaven a la fira. «El nostre objectiu era reunir-nos amb gent que ja coneixíem, que estava allà, per enfortir relacions personals que no acostumem a veure», explica el director d’ERAM Medialab, Alejandro Ogando. «No vam tancar cap acord com a tal, però vam fer alguns contactes i sobretot vam mantenir contactes que ja teníem», explica. Però el Mobile no és només un espai dedicat a la promoció de les empreses, sinó que també serveix per conèixer algunes de les novetats tecnològiques més importants del mercat. «La valoració és bona, moltes coses en poc temps», destaca Marc Malagelada, tècnic de pràctiques externes de la UdG. Malagelada explica que assitia al MWC amb diferents objectius com examinar l’aprofitament de la intel·ligència artificial o veure alguns dels petits projectes dels emprenedors, entre d’altres. Unes setmanes després destaca que cal donar importància a «les oportunitats que poden significar» tots aquests avenços tecnològics.