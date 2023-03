Els compradors de pisos fugen de l’Euríbor en les noves hipoteques

L’última tempesta bancària va frenar la vertiginosa carrera de l’euríbor. En només un any, l’índex de referència per a la immensa majoria d’hipoteques a tipus variable va passar dels nivells negatius que encara mantenia al març de 2022 –al voltant del -0,237%– a fregar el 4% a principis de mes. Les crisi del Silicon Valley Bank i Credit Suisse va portar incertesa als mercats i va desplomar l’euríbor al 3,359% en l’avantsala de l’última cimera del Banc Central Europeu (BCE). S’esperava un possible fre en la seva accelerada de la pujada de tipus per a calmar la inflació a la vista del que estava succeint. No va ser així. L’increment de mig punt en el preu del diner va animar una altra vegada la cotització i se situa per sobre el 3,5%.

Com afecta les hipoteques? Torna la senda alcista prèvia i, amb ella, el progressiu allunyament dels compradors d’habitatge d’un índex que està donant molts ensurts a la butxaca d’aquells que hi tenen els crèdits vinculats. Una hipoteca de 150.000 euros a 24 anys, amb un diferencial de l’euríbor de l’1% pagava el març de l’any passat una quota mensual de 540,14 euros. Amb la mitjana de 17 dies de març de 2023, el mateix préstec carregaria avui dia amb una quota de 867,89, és a dir 327,75 euros més al mes o 3.933 euros més a l’any. Però cada vegada són menys els compradors d’habitatge que aposten pels tipus variables. Entre totes les hipoteques formalitzades a Catalunya durant el 2022, tan sols el una quarta part estan referenciades a l’euríbor mentre que la resta van anar a tipus fix, segons el balanç que acaba de publicar Registradors d’Espanya. Més hipoteques al gener Girona va registrar fins a 797 hipoteques sobre habitatges al gener, segons l’INE. Aquesta dada suposa un 22% més que el desembre i un 25% més que el gener de 2022.