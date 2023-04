El cereal, per sota de l’inici del conflicte bèl·lic

S’anava anunciant i ja s’ha confirmat la pitjor de les notícies per al sector: El cereal ja cotitza per sota de l’inici del conflicte bèl·lic d’Ucraïna, amb caigudes d’entre 13 i 20 euros a totes les categories de cereals a la llotja de Lleó.

Un dia abans del conflicte bèl·lic a Ucraïna, a la sessió de la Llotja de Lleó del dia 23 de febrer de 2022, el blat cotitzava a 280 €/Tm, l’ordi a 271 €/Tm i el blat de moro a 277 €/Tm. A la següent Llotja del dia 9 de març del 2022, el blat cotitzava a 350 €/Tm i l’ordi i el blat de moro a 340 €/Tm. El preu més alt que va aconseguir el cereal va ser a la sessió del dia 25 de maig de 2022, on el blat va cotitzar a 377 €/Tm, l’ordi a 360 €/Tm i el blat de moro a 363 €/Tm. A la sessió del passat dia 23, el blat cotitzava a 268 €/Tm, l’ordi 248 €/Tm i el blat de moro a 267 €/Tm. Per tant, des dels màxims, el blat ha perdut gairebé el 30% del valor, l’ordi el 31% i el blat de moro més d’un 26%.

Les compres dels operadors estan pràcticament aturades mentre esperen noves oportunitats. El consum ramader s’ha retret i, per tant, les fàbriques de pinso estan cobertes de moment. El pessimisme, que està instaurat als mercats internacionals, arrossega el mercat nacional i ara com ara, ningú s’atreveix a fixar un mínim, per la qual cosa la notícia que avui ja es cotitza per sota de l’inici del conflicte bèl·lic d’Ucraïna es pot quedar curta. D’altra banda, sessió anodina en què només el bestiar de vida frisó ha pujat amb força, passant de 50 €/unitat a 90 €/unitat.