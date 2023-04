Els ports de Roses i Palamós preveuen tenir 56 escales de creuers i 56.000 passatgers aquesta temporada. Això vol dir un 11% més de passatgers que la temporada anterior tot i que el nombre d'escales caurà un 11%. Aquest dilluns la temporada ha començat al port de Palamós amb l'arribada del Marella Discovery 2, que ha portat 1.900 persones. A Roses, la temporada començarà a finals de mes, el dijous 27 d'abril. L'Associació Internacional de Línies de Creuers (CLIA) estima que cada passatger genera 90 euros de mitjana en cada destinació. Això fa pensar que els creuers podrien tenir un impacte econòmic de 5 milions d'euros a la zona.

Aquest dilluns ha arribat el primer creuer de la temporada al port de Palamós. Es tracta del Marella Discovery 2, que ha arribat a les nou del matí provinent del port francès d'Ajaccio. En ell hi viatgen 1.900 passatgers, majoritàriament britànics. Es preveu que el vaixell marxi cap a les sis de la tarda cap a Palma i entremig, els creueristes preveuen visitar Palamós, les poblacions medievals de Pals i Peratallada i fer senderisme pels camins de ronda. Alguns també aprofitaran per visitar Tossa de Mar. El vaixell porta la bandera de Bahames i té una eslora de 264 metres, una mànega de 32 i un calat de 8. El registre brut és de 69.472 tones.

El Marella Discovery 2 és el primer dels 50 creuers que aquesta temporada faran escala al port de Palamós. Es preveu que hi passin 55.000 passatgers, un increment del 13% respecte a l'any passat. Tot i així, el nombre d'embarcacions que faran parada al port baixempordanès és un 11% inferior al 2022.

La temporada d'aquest 2023 durarà nou mesos i acabarà el 20 de desembre amb l'escala de l'Ocean Odyssey. El 62% dels passatgers arribaran en temporada baixa mentre que el 38% restant ho faran durant els mesos d'estiu de més afluència de visitants. A més, aquest 2023 es faran set escales inaugurals des de Palamós: Marella Voyager, Azamara Onward, Viking Sky, Seabourn Pursuit, Silver Nova, Viking Sea i Ocean Odyssay.

Per la seva banda, el port de Roses començarà la temporada el 27 d'abril. En aquest port de l'Alt Empordà s'hi faran 6 escales amb uns 6.000 passatgers.

Els ports de Palamós i Roses reben creuers del mercat nord-americà i del mercat europeu. Aquest any, el 50% dels creuers que vindran pertanyen al mercat nord-americà i el 50% restant a l’europeu. A més, aquest any 9 creuers faran escala per primera vegada a la Costa Brava