El turisme, sens dubte, és un dels motors de l’economia a les comarques gironines. La diversitat de la demarcació en el seu paisatge, amb la Costa Brava com l’atractiu principal, sedueix milers de visitants cada any, impulsant el sector serveis. Tanmateix, sectors com la indústria agroalimentària -encapçalada per les càrnies- la tecnologia, o el sector químic i farmacèutic també tenen un gran pes en l’economia de la demarcació.

La Cambra de Comerç de Girona acollirà el pròxim dijous 20 d’abril, a partir de les 10 del matí, un debat sobre la situació de l’economia a les comarques gironines i els reptes als quals s’enfronta. L’esdeveniment, organitzat pel Diari de Girona amb la col·laboració de la Cambra i el patrocini de CaixaBank, sota el títol «Quina és la punta de llança de l’economia gironina?», comptarà amb la presència d’alguns experts del sector econòmic, com Anna Garriga, degana de la facultat de ciències econòmiques i empresarials de la UdG; Pau Presas, vicepresident 1r de la Diputació de Girona i president de la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local; Montserrat Benítez, directora comercial de CaixaBank a Girona i la Catalunya Central; o Jaume Guàrdia, vicepresident de la Cambra de Comerç de Girona. El subdirector del Diari de Girona, Oriol Puig, moderarà l’acte. A més, la ponència inicial anirà a càrrec del director del Catalan Water Partnership, Xavier Amores, que centrarà la seva xerrada en com les empreses del sector de l’aigua ponen donar solucions en un context de sequera als sectors del turisme i l’agricultura. Alguns dels temes que afecten el futur immediat del sector econòmic, centraran la jornada del pròxim dijous. Les perspectives per a l’economia gironina, la situació del sector turístic, el moment que viu la indústria a la demarcació, el creixement de les exportacions o els obstacles a l’hora d’atreure talent i inversions a les comarques gironines seran algunes de les temàtiques sobre les quals els economistes i experts del sector aprofundiran, per tal de fer un dibuix de l’economia, present i futur, a Girona. Per assistir a l’acte cal fer una inscripció prèvia a través del següent enllaç: Quina és la punta de llança de l’economia gironina?.