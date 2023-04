Els preus s'han apujat quatre dècimes al març a Girona arrossegats per l'alça dels aliments, que ja són un 14,5% més cars que fa un any. La inflació continua deixant-se notar a la cistella del dia a dia, perquè de fet l'encariment interanual del menjar és el més alt de tota la sèrie històrica (que recull dades des del gener del 2002). La fi de les rebaixes d'hivern també es fa palesa, perquè roba i calçat s'han encarit un 1,9% aquest març. Per contra, però a l'altre costat de la balança s'hi situen l'electricitat, el gas i els carburants. Al març, els seus preus han baixat un 4,6%, descens que arriba fins al 27% si es compara amb un any enrere. Això ajuda atenuar també l'IPC interanual, que es modera i davalla quasi tres punts fins al 3,1%.

L'Índex de Preus al Consum (IPC) continua a l'alça. Després tancar el febrer amb un increment de sis dècimes, aquest març també acaba amb augment. Segons recullen les dades que periòdicament fa públiques l'Institut Nacional d'Estadística (INE), a les comarques gironines els preus s'han apujat quatre dècimes durant el darrer mes (+0,4%). Com ja és habitual, al darrere d'aquesta mitjana s'hi amaguen dues realitats. Per una banda, aquells productes i serveis que s'encareixen. I per l'altra, aquells altres que davallen -en aquest cas, sobretot els serveis bàsics i carburants- i que, de retruc, ajuden a atenuar les alces dels altres. L'increment de preus del març s'explica, sobretot, per l'alça que registra un dels grups que més té a veure amb el dia a dia: el dels aliments. Durant el darrer mes, el menjar s'ha encarit un 1,1% més. I això, malgrat que des de principis d'any el govern estatal va suprimir l'IVA d'aquells productes que tenien el tipus reduït del 4% (com el pa, la farina, la llet, el formatge i els ous) i va rebaixar del 10% al 5% el dels olis i les pastes. Ara, anar al supermercat a proveir la nevera és fins a un 14,5% més car que un any enrere. I de fet, segons recull l'INE, aquest increment interanual és el més alt que registra tota la sèrie històrica (que en el cas dels aliments, inclou dades que es remunten dues dècades enrere, fins al gener del 2002). La inflació recula fins al 3,1% al març El punt d'inflexió, sobretot, va arribar al juny de l'any passat. Perquè des d'aleshores, arran de la inflació desbocada, l'increment interanual dels aliments ha superat sempre el 10%. Roba, calçat, oci i cultura El menjar, però, no és l'únic que s'ha apujat durant el mes de març. La fi de les rebaixes d'hivern també es deixa notar, perquè la roba i el calçat s'han encarit un 1,9%. A més, la proximitat de les vacances de Setmana Santa també ha fet anar a l'alça el preu dels hotels i allotjaments (+6,5%), a banda dels paquets turístics (+5%). També repunten l'oci i la cultura (+1,2%), el preu dels lloguers (+0,4%) i el dels vehicles (+0,4%). Ara, a les comarques gironines, arrendar un pis costa un 4,3% més que l'any passat, i comprar un cotxe, per la seva banda, un 9,1% més. Fins a un 27% menys El contrapunt a aquestes alces el posa, sobretot, el paquet format pels serveis bàsics (llum i gas) i els carburants. Perquè tots ells tanquen el març amb un descens de preus del 4,6%. Entre d'altres, arran de la baixada de la llum i les mesures impulsades per pal·liar l'augment de preus (com ara la coneguda com a 'excepció ibèrica'). Si en comptes de posar la lupa damunt el mes de març es tira un any enrere, ara la llum, el gas i els combustibles són un 27% més barats que ara fa un any. En paral·lel, durant aquest març també han registrat descensos de preus els aparells domèstics (-0,8%), els equips de telefonia i fax (-1,3%) i els audiovisuals i de processament d'informació (-1,5%). L'interanual, al 3,1% Tot i l'encariment dels aliments, la davallada del preu dels serveis bàsics i els carburants ajuda a moderar l'IPC interanual. De fet, aquest índex tanca el març amb un descens de més de dos punts, fins a situar-se al 3,1% (al febrer, ho havia fet al 5,8%). Feia gairebé dos anys que a les comarques gironines l'IPC interanual no se situava en aquests nivells (en concret, des del juliol del 2021). Continua fent-se palesa la inflació, però de moment es deixen enrere els rècords històrics que s'havien assolit -les dades de l'INE es remunten fins al gener del 1993- en què l'IPC interanual havia arribat a catapultar-se més amunt de l'11%.