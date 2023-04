El Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona va dur a terme aquest dijous a Dublín, entre trenta agents de viatges i una quinzena de periodistes i creadors de continguts irlandesos, una acció per promocionar l'oferta turística i les novetats de la destinació per a la temporada del 2023.

També van participar en la trobada vuit representants d'empreses i entitats turístiques gironines, que van aprofitar el treball en xarxa previ a la presentació de la destinació per generar oportunitats de negoci amb els agents de viatges assistents. A continuació de la presentació va tenir lloc una activitat de dinamització, un taller de creació de còctels del territori, a càrrec de Cocktail Time. L'acció va finalitzar amb un àpat gastronòmic elaborat per establiments adherits al col·lectiu de la Cuina de l'Empordanet (Restaurant Ca la Taverna, Restaurant Aradi, i Restaurant Aquamare).

Aquesta acció està programada dins del Pla d'Accions 2023 de l'entitat i té per objectiu restablir l'afluència de turisme procedent de les illes Britàniques a la Costa Brava després del Brexit i de la pandèmia. Des del Patronat remarquen que aquesta temporada l'Aeroport Girona Costa Brava té cinc connexions amb les ciutats irlandeses de Dublín, Cork, Knoch, Shannon i Belfast, i que contribuiran a incrementar l'arribada d'irlandesos a les destinacions gironines especialment a partir del mes de juny.

L'esdeveniment va comptar amb la participació de Jordi Masquef, vicepresident del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, i Aicard Guinovart, director del Centre de Promoció Turístic de Catalunya al Regne Unit i Irlanda. Entre els assistents irlandesos va destacar la presència d'agències de viatges com Sunway, Oscar Travel, ClubTravel, Trailfinders, Platinumtravel i Intele Travel, i també de mitjans de comunicació com Irelands Travel News, Sunday World, Mirror i Travelbiz, entre d'altres. La representació gironina va ser a càrrec de Brava Hoteles, Costa Brava Verd Hotels, Hotel Best Western Premier CMC Girona, Park Hotel San Jorge by Escampa Hotels, Hotel Carlemany Girona, Aqva Banys Romans, Lloret Turisme i l'Oficina de Turisme de Calonge Sant Antoni.