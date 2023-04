El jutjat d’Instrucció i Primera Instància 4 de Santa Coloma de Farners ha donat la raó a quatre gironins afectats per productes d’inversió complexos del Banc Popular el 2017.

Els demandants van reclamar els diners que van perdre (12.580,93 euros i 29.772,82 euros respectivament) al Banc Santander, ja que el 2017 va adquirir el Popular per un euro simbòlic davant els greus problemes de liquiditat de l’entitat. El Banc Popular havia fet una ampliació de capital el 2016, i va oferir productes d’inversió complexos (obligacions subordinades) als seus inversors. Llavors, amb l’adquisició de l’entitat per part del Santander, es van amortitzar a valor zero les accions de 300.000 afectats a tot l’Estat, que van perdre les seves inversions.

Les resolucions del jutjat gironí obliguen el banc a retornar als afectats, representats pel despatx gironí Frade Gobeo & Asociados, les quantitats que van invertir en obligacions subordinades perquè entén que l’entitat no va proporcionar la informació adequada davant la «complexitat i risc del producte».

«No ha quedat demostrat que la informació fos prou clara i adequada perquè els afectats tinguessin clar que la inversió que se’ls oferia era complexa», resol. A més, en una de les sentències subratlla que els afectats no tenien un «coneixement ampli» d’inversió en instruments financers complexos, però, en canvi, el Banc no ha demostrat que els facilités prou informació perquè coneguessin el risc real que afrontaven. El jutge afegeix que, a més, va renunciar a fer preguntes durant el judici.

En contra del criteri del TJUE

Les dues resolucions són pioneres, ja que el maig passat el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va resoldre en contra dels afectats del Popular, indicant que no tenien dret a ser compensats per les pèrdues patides durant la liquidació de l’entitat. El tribunal europeu va indicar que els accionistes i tenidors de bons d’un banc en procés de reestructuració s’han de fer càrrec de les pèrdues per evitar l’ús de fons públics.

Aquest és el criteri que ha imperat des de llavors en aquests procediments contra el Banc Santander, fins que ara l’òrgan de Santa Coloma ha resolt a favor dels afectats fent una interpretació diferent d’aquesta sentència europea. En concret, sosté que aquesta resolució no és aplicable quan els productes adquirits no són accions, com és el cas, ja que es tracta d’obligacions subordinades. Tampoc serien aplicables, segons el jutjat, altres productes com bons convertibles o participacions preferents.

El jutge també imposa els costos del procediment al banc perquè així ho estableix la doctrina del Tribunal de Justícia de la Unió Europea davant casos de clàusules abusives.

Una tercera sentència pendent

En canvi, el jutjat d’Instrucció i Primera Instància 3 de Santa Coloma no ha vist tan clar l’assumpte i ha decidit elevar tres qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

L’òrgan ha aturat el procediment fins que el tribunal europeu resolgui si els afectats poden exercir accions compensatòries per l’adquisició de drets de subscripció preferent; i sobre el principi de seguretat jurídica i de proporcionalitat dels antics accionistes. En aquest sentit, segons el despatx, es tracta de qüestions que no han estat resoltes pel tribunal europeu, i això obre una via perquè els afectats puguin recuperar la seva inversió.